Аккорды банка: как финучреждения "зарабатывают" на клиентах

Обращаясь в банки, украинцы ожидают получить пакет услуг, при этом не переплачивая за то, что им не нужно. Казалось бы, времена, когда финучреждения "подвязывали" к картам набор платных услуг уже прошли, и украинцы ожидают, что будут платить за то, чем действительно пользуются. Однако это не всегда так – даже, если банковским счетом не пользоваться, платить банку придется. Кроме того, некоторые банки ставят своих клиентов в не очень удобные условия, ограничивая возможность действий. Однако обо всем по очереди.



Коммерческий банк "Аккордбанк". Фото из открытых источников

Коммерческий банк "Аккордбанк" списывает деньги клиентов на комиссию за обслуживание неактивного счета. Стоимость такой услуги – 20 грн. В случае если остаток на неактивном карточном счете (КР) меньше тарифа, комиссия устанавливается в размере суммы остатка на КР. Денежные средства списываются банком в предпоследний рабочий день месяца.

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При этом следует отметить, что согласно тарифам банка, оформлению и обслуживанию основной и дополнительной виртуальной платежной в течение срока их действия не тарифицируется. А платежная карта действует три года.

С одной стороны, размер комиссии невелик, однако, интересно, сколько клиентов банка могут просто временно не пользоваться картой и за какое-то время задолжать финучреждению немалую сумму.

Клиентам банка следует обратить внимание, что для обслуживания кредитной карты финучреждение требует ежемесячной оплаты так называемого "минимального обязательного платежа" (МОТ). Его размер в указанном банке – 5%. Также предусмотрен штраф в случае полной или частичной просрочки погашения МОТ – 100 грн. Денежные средства списываются банком с карточного счета в день начисления, в том числе и за счет несанкционированного овердрафта. Это когда сумма операции по карте оказывается больше, чем остаток денег на карте. В такой ситуации клиенту нужно оплатить комиссию. В договоре "Аккордбанка" указано, что в случае просрочки погашения МОТ устанавливается на уровне действующих условий кредитования – 42% годовых, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем такой просрочки погашения МОТ.

Поэтому клиентам следует пристально следить за средствами на карточном счете и не оставлять карточку "на полке" на случай, "возможно, еще понадобится". В таком случае придется ею все же пользоваться или платить средства за ее сохранение.

Если карта не нужна, то следует закрыть счет. Однако клиентов "Аккордбанка" здесь ждет определенный сюрприз. Казалось бы, во время диджитализации решить многие вопросы можно "в смартфоне" с помощью соответствующих приложений. Однако закрыть счет в банке через приложение клиенты не могут – нужно физическое присутствие лица в отделении.

К сожалению, банки не отходят от своей многолетней практики — добавлять платные услуги и не предупреждать клиентов о них перед открытием счета.