Альфа-Банк может стать банкротом

Согласно данным НБУ, чистый убыток одного из крупнейших банков страны – Альфа-банка – за 7 месяцев 2022 года составляет более 3,5 млрд.грн., что является вторым показателем среди всех банков в Украине. При этом темпы падения растут. Так, за июль чистый убыток составил около 1,2 млрд.грн. Параллельно сокращается не только количество отделений, но и активы. по отдельным оценкам Альфа-Банк "похудел" на 30% с начала года.

Альфа-банк может уйти с финансового рынка Украины

Одной из причин может быть утрата доверия клиентов из-за русского происхождения акционерного капитала. В частности, объем средств юридических лиц сократился более чем на 45%, то есть почти вдвое. Если перечислить денежные средства по единому курсу в эквиваленте, клиенты забрали из Альфа-банка более 20 млрд.грн. Портфель средств физических лиц уменьшился на 15-18% или почти на 10 млрд. грн.

При этом "Альфа банк" вместе с государственными банками входит в ТОП-3 банков с максимальным объемом рефинансирования от НБУ. Так, объем долга на 01.08.2022 г. составляет почти 9 млрд грн, и с начала года увеличился более 350 млн грн.

Невозможность погашения очевидно связана с оттоками средств клиентов. Кроме того, на состояние капитала банка сильное давление оказывает кредитный риск. Ведь до войны банк был среди лидеров розничного кредитования и занимал второе место после ПриватБанка.

Однако если для мирного времени эта модель могла быть оправдана, то во время войны она может стать роковой для Альфа-банка. Так и происходит: на сегодняшний день почти 1/3 всего портфеля физических лиц, или 10,65 млрд грн, является проблемным. Это самый большой показатель среди 5 банков по объему портфеля кредитов населению. Та же ситуация и с кредитным портфелем юридических лиц.

Таким образом, риск банкротства одного из крупных банков страны растет с каждым днем, а значит, миллионы украинцев и отечественных компаний могут потерять свои средства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!