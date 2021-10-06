Банк страны-агрессора - один из самых прибыльных в Украине: что говорят эксперты

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Елизавета Черных
Самыми прибыльными украинскими банками по итогам первых семи месяцев года были ПриватБанк (18,5 млрд грн), Сбербанк ("дочка" российского Сбербанка) – 3,4 млрд грн, а также Райффайзен Банк (3,2 млрд грн).
Сбербанк - фото из открытых источников
Эксперты оценили такие данные для портала "Комментарии", а также рассказали, нормально ли, что на территории Украины продолжает работать финансовое учреждение страны-агрессора и почему это происходит.
Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос, комментируя приведенные данные, отмечает, что не хватает еще одного месяца в этом анализе для понимания того, как готовятся банки к закрытию 2021 года.
При этом кое-что, отмечает Андрей Кривонос, уже можно констатировать:
– то, что до рекорда 2019 года пока не дотягиваем;
– ПриватБанк как самый прибыльный пока остается хорошим кандидатом на успешную приватизацию, но если его "дочистить";
– убытки этого года пока слишком малы, чтобы говорить, что все запланированные операции в них отражены, осень покажет всплеск фиксаций убытков и очищений балансов.
По мнению Андрея Кривоноса, наличие в тройке лидеров рейтинга российского Сбербанка – это индикатор несостоятельности украинских санкций, закона о санкциях и вообще всей системы экономического воздействия на Россию как страну агрессора.
Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса поясняет, что нельзя просто так закрыть банк, иначе можно нарваться на суды.
Информацию, что Сбербанк по прибыли стал вторым в Украине, эксперт прокомментировал так:
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