Банк страны-агрессора - один из самых прибыльных в Украине: что говорят эксперты

Самыми прибыльными украинскими банками по итогам первых семи месяцев года были ПриватБанк (18,5 млрд грн), Сбербанк ("дочка" российского Сбербанка) – 3,4 млрд грн, а также Райффайзен Банк (3,2 млрд грн).

Сбербанк - фото из открытых источников

Эксперты оценили такие данные для портала "Комментарии", а также рассказали, нормально ли, что на территории Украины продолжает работать финансовое учреждение страны-агрессора и почему это происходит.

Возникает желание увидеть консолидированный баланс госбанков

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос, комментируя приведенные данные, отмечает, что не хватает еще одного месяца в этом анализе для понимания того, как готовятся банки к закрытию 2021 года.

"Много операций за летние месяцы были закрыты в сентябре, и картина по части банков могла измениться. Поэтому делать выводы на основе промежуточных итогов пока рано", – поясняет он.

При этом кое-что, отмечает Андрей Кривонос, уже можно констатировать:

– то, что до рекорда 2019 года пока не дотягиваем;

– ПриватБанк как самый прибыльный пока остается хорошим кандидатом на успешную приватизацию, но если его "дочистить";

– убытки этого года пока слишком малы, чтобы говорить, что все запланированные операции в них отражены, осень покажет всплеск фиксаций убытков и очищений балансов.

"Ну и – уже пора говорить о прибыли государства в целом в банковском секторе, – подчеркивает эксперт. – У нас доля госбанков на рынке слишком велика, поэтому и демонстрировать нужно все цифры: прибыль, убытки, закрывающиеся отделения и так далее, а не только прибыль по каждому банку. Возникает даже желание увидеть консолидированный баланс госбанков. Значительна вероятность, что часть операций они осуществляют вместе, и суммированные их балансы могут исказить картину особенно по прибыли и кредитному портфелю. Так что ждем результатов за 9 месяцев".

По мнению Андрея Кривоноса, наличие в тройке лидеров рейтинга российского Сбербанка – это индикатор несостоятельности украинских санкций, закона о санкциях и вообще всей системы экономического воздействия на Россию как страну агрессора.

"Согласно санкциям, мы позволяем работать, но прибыль выводить нельзя, участвовать в приватизации нельзя. То есть, мы позволяем такому банку кредитовать украинских субъектов, в том числе на покупку различных активов. Жаль, что на восьмой год войны так и не увидели в этом угрозу, как и в российских жд вагонах, которых – тысячи на нашей территории", – резюмирует Андрей Кривонос.

Никакой "зрады" здесь нет

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса поясняет, что нельзя просто так закрыть банк, иначе можно нарваться на суды.

"Со Сбербанком выбран лучший вариант. Он фактически не функционирует, его лишили возможности развиваться. Фактически взяли в заложники. Он зажат санкциями, де факто умирает под ними. Так что никакой "зрады" тут нет", – отмечает Сергей Фурса.

Информацию, что Сбербанк по прибыли стал вторым в Украине, эксперт прокомментировал так:

"Прибыль банка – понятие относительное. Он может расформировать какой-то резерв и сказать – вот, смотрите, у меня прибыль. Нет нормального функционирования Сбербанка в Украине. Он никого не кредитует, он умирает. По сути, ему осталось недолго".

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