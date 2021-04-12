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Банки массово блокируют средства на счетах украинцев: в чем причина

Блокировка карты возможна из-за поступления больших сумм на счет и нетипичных переводов клиента

сегодня, 09:30
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине участились случаи блокировки банковских счетов. На сегодняшний день такая неприятность может произойти с каждым физическим лицом, если переводы на карту покажутся банку подозрительными.

Банки массово блокируют средства на счетах украинцев: в чем причина

Блокировка счета: когда банк может заморозить карточку. Фото: gazeta.ru

Определяют подозрительные поступления на счет специальными поисковыми алгоритмами.

Иногда счет могут заблокировать, даже когда человек приносит в банк большую сумму налички и переводит ее себе на карточку. В таком случае клиент не сможет пользоваться счетом, пока не объяснит, откуда у него такие поступления.

Кроме того, подозрения в системы банка могут возникать из-за:

— денежных переводов от юридических лиц;

— необычных операций для конкретного клиента-физлица;

— постоянных денежных переводов в течение нескольких дней, после которых деньги переводятся в наличку меньше, чем через 24 часа.

Обычно главная проблема заключается в том, что банки сначала принимают платеж. Блокируется счет только при попытке перевести деньги на другую карту.

Однако не стоит волноваться, если ваши переводы на карту систематические и типичные. Если клиенту ежемесячно поступает зарплата, с которой он переводит часть средств на счет близких, — бояться нечего. Подозрение возникнет только тогда, когда вы это будете делать каждый день.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета в связи с подозрением в причастности к растрате 8 миллиардов гривен. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что украинскому хакеру сообщили о подозрении во взломе иностранных банков. Подробности здесь.


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Источник: https://glavcom.ua/ru/news/banki-massovo-blokiruyut-sredstva-na-schetah-kakie-operacii-vyzyvayut-podozrenie-749146.html
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