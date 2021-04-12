Банки массово блокируют средства на счетах украинцев: в чем причина

В Украине участились случаи блокировки банковских счетов. На сегодняшний день такая неприятность может произойти с каждым физическим лицом, если переводы на карту покажутся банку подозрительными.

Блокировка счета: когда банк может заморозить карточку. Фото: gazeta.ru

Определяют подозрительные поступления на счет специальными поисковыми алгоритмами.

Иногда счет могут заблокировать, даже когда человек приносит в банк большую сумму налички и переводит ее себе на карточку. В таком случае клиент не сможет пользоваться счетом, пока не объяснит, откуда у него такие поступления.

Кроме того, подозрения в системы банка могут возникать из-за:

— денежных переводов от юридических лиц;

— необычных операций для конкретного клиента-физлица;

— постоянных денежных переводов в течение нескольких дней, после которых деньги переводятся в наличку меньше, чем через 24 часа.

Обычно главная проблема заключается в том, что банки сначала принимают платеж. Блокируется счет только при попытке перевести деньги на другую карту.

Однако не стоит волноваться, если ваши переводы на карту систематические и типичные. Если клиенту ежемесячно поступает зарплата, с которой он переводит часть средств на счет близких, — бояться нечего. Подозрение возникнет только тогда, когда вы это будете делать каждый день.

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