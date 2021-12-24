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Банкноту номиналом 50 гривен продают за тысячи гривен: как она выглядит (ФОТО)

По словам продавца, всего таких купюр было напечатано не более тысячи

сегодня, 16:10
Автор:

Денис Подставной
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В Украине за не маленькую сумму продают купюру номиналом пятьдесят гривен 

Банкноту номиналом 50 гривен продают за тысячи гривен: как она выглядит (ФОТО)

Деньги. Фото из открытых источников

На сайте профильного аукциона Violity появилось объявление о продаже 50-гривеневой купюры, которая была выпущена в 2011 году. Продавец установил цену 27 тысяч гривен (примерно тысяча долларов). 

По словам продавца, всего таких купюр было напечатано не более тысячи. А специальная голограмма на неё свидетельсвует о том, что она напечатана специально к 20-летнию Национального банка Украины. 

Банкноту номиналом 50 гривен продают за тысячи гривен: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Уникальности банкноте добавляет и подпись Сергея Арбузова, который возглавлял Нацбанк с 2010 по 2012 год. 

Объявление было опубликовано 20 декабря, а аукцион закончится 28 декабря.

В настоящее время пока никто не сделал ставок, однако за лотом следят уже 29 человек, которым интересно предложение. 

Банкноту номиналом 50 гривен продают за тысячи гривен: как она выглядит (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине за 30 тысяч гривен продают обычную на первый взгляд монету. Продавец говорит, что на ней заметен редкий брак.  А именно, неестественный оттиск в виде короны. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что стало известно сколько людей играло в видеоигры в 2021 году. Данные были опубликованы экспертами Newzoo. Они также сообщили, что в этом году игровая индустрия показала рекордную выручку. Отмечается, что росту поспособствовали меры изоляции во время пандемии коронавируса. Ранее специалисты считали, что в 2021 году показатели несколько уменьшаться по сравнению с предыдущим готом, однако фактические данные превысили их ожидания. Отмечается, что примерно в два раза вырос сегмент облачного гейминга. 


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Источник: https://violity.com/108148106-banknota-50-grn-s-gologramoj-k-20-letiyu-nbu-2011-god-arbuzov-nomer-10
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