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В Украине за 30 тысяч гривен продают обычную на первый взгляд монету: как она выглядит (ФОТО)

На монете номиналом 10 копеек можно заметить неестественный оттиск

сегодня, 12:55
Автор:

Денис Подставной
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В Украине за не маленькие деньги продают монету, которая на первый взгляд может показаться обычной. 

В Украине за 30 тысяч гривен продают обычную на первый взгляд монету: как она выглядит (ФОТО)

Монеты. Иллюстрация: фото из открытых источников.

На сайте профильного аукциона Violity появилось объявление о продаже монете номиналом десять копеек 1992 года чеканки.

В Украине за 30 тысяч гривен продают обычную на первый взгляд монету: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Violity

Продавец утверждает, что на монете заметен редкий брак. А именно - неестественный оттиск на листе в виде короны. По словам владельца, сама монета сделана из латуни и не реставрировалась, а лишь мылась с помощью хозяйственного мыла. 

В Украине за 30 тысяч гривен продают обычную на первый взгляд монету: как она выглядит (ФОТО) - фото 3

Фото: Violity

Продавец оценил данную моенету в 30 тысяч гривен (1 112 долларов).

В настоящее время за лотом следят пять человек. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине за 50 тысяч гривен продают редкую монету. Сообщается, что её тираж составляет всего тысячу единиц. На сайте Национального банка Украины указано, что монета номиналом 20 гривен посвящена десятой годовщине принятия Верховной Радой Акта о независимости Украины. Известно, что монета была изготовлена из серебра 925 пробы. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Нацбанк вводит памятную монету в честь символа 2022 года. Стало известно, как она будет выглядеть. Сообщается, что монета получила номинал пять гривен и название "Год Тигра". Она изготовлена из нейзильбера, а её вес составляет примерно шестнадцать граммов при диаметре тридцать пять миллиметров. Всего таких памятных монет будет выпущено тридцать тысяч штук. На обратной стороне будет изображен, а вокруг него цветочные символы, а также символы погоды, которые обозначают разные времена года. 


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Источник: https://violity.com/109532204-10-kopeek-1992g-2-1vam-redkij-brak-pravogo-verhnego-lista
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