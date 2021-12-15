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В Украине за 50 тысяч гривен продают редкую монету: как выглядит (ФОТО)

Тираж монеты составляет всего тысячу штук

сегодня, 11:43
Автор:

Елизавета Черных
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На профильном аукционе Violity появилось объявление о продаже памятной монеты, которая была выпущена в 2001 году к 10-летию Независимости Украины. Продавец оценил памятные 20 гривен в 49 999 гривен ( более 1900 долларов). 

В Украине за 50 тысяч гривен продают редкую монету: как выглядит (ФОТО)

В Украине за 50 тысяч гривен продают редкую монету: как выглядит - фото из открытых источников

Известно, что монета изготавливалась из серебра 925 пробы, а ее тираж составил всего лишь 1000 штук. Именно поэтому она настолько цена и дорого оценивается на аукционах. 

Продавец добавил, что имеет полный комплект от Национального банка Украины — капсулу, сертификат и коробку. Автор объявления также добавил, что монета не реставрировалась. 

Пока что никто не сделал ставок, но за лотом следят 12 человек, которым интересно данное предложение. 

В Украине за 50 тысяч гривен продают редкую монету: как выглядит (ФОТО) - фото 2

На сайте НБУ указано, что 20-гривневая монета посвящена 10-й годовщине принятия Верховной Радой Украины 24 августа 1991 Акта о независимости Украины. Ее диаметр 50 мм, а масса драгоценного метала в чистоте — 62,2 г. 

Отметим, что монеты, приученные к годовщинам Независимости нашего государства часто продают на профильных аукционах за большие деньги. Так, 250-гривневую монету, выпущенную к 30-й годовщине Независимости выставляли на продажу за 190 тысяч гривен. Такую монету отчеканили из золота 900 пробы. Известно, что эта монета была введена в оборот в августе 2021 года. 

Также украинцы продают и другие памятные монеты из драгоценных металлов. Например, золотую монету номиналом в 100 гривен к 1025-летию Крещения Киевской Руси выставили на продажу за 75 тысяч гривен. 

О других монетах, которые продают в сотни раз дороже номинала — читайте в материале интернет-издания "Комментарии". 



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Источник: https://violity.com/109540215-10-rokiv-nezalezhnosti-2001-rik-20-griven-derevyanij-futlyar
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