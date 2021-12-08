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В Украине за 75 тысяч гривен продают монету редкого номинала: как выглядит (ФОТО)

Монета изготовлена из золота

сегодня, 12:00
Автор:

Елизавета Черных
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На профильном аукционе Violity появилось объявление о продаже редкой памятной монеты номиналом в 100 гривен. Автор объявления оценил ее в 75 тысяч гривен (более 2781 доллар). 

В Украине за 75 тысяч гривен продают монету редкого номинала: как выглядит (ФОТО)

В Украине за 75 тысяч гривен продают монету редкого номинала - фото из открытых источников

Отмечается, что монета была выпущена в 2013 году к 1025-летию Крещения Киевской Руси. Она изготовлена из золота 900 пробы, а ее маса 31 грамм. 

Такая монета является очень редкой, поскольку ее тираж составил всего 1025 экземпляров. 

"Высококлассный коллекционный экземпляр в отличном состоянии", — сказано в описании к монете.  

По состоянию на 8 декабря никто не сделал ставок, однако за лотом следят 18 человек. 

В Украине за 75 тысяч гривен продают монету редкого номинала: как выглядит (ФОТО) - фото 2

На сайте Национального Банка Украины отмечается, что 100-гривневая монета посвящена введению Владимиром Великим христианства как государственной религии, что способствовало объединению и укреплению Киевской Руси, распространению письменности, открыло широкие перспективы экономических и культурных связей. Ее ввели в оборот 3 июля 2013 года. 

В Украине за 75 тысяч гривен продают монету редкого номинала: как выглядит (ФОТО) - фото 3

Отметим, что недавно на аукционе продавалась еще одна редкая монета номиналом в 250-гривен, которую оценили в 190 тысяч гривен. Известно, что ее ввели в оборот к 30-летию Независимости Украины. Она также изготовлена из золота 900 пробы. 250-гривневые монеты были выпущены тиражом менее 400 штук, поэтому являются очень редкими. 

Какие еще монеты можно продать в сотни раз дороже номинала — читайте в материале интернет-издания "Комментарии". 

Ранее портал "Комментарии" также сообщал, что в Украине продают не только редкие монеты, а и банкноты (памятные, с браком). Например за 5 гривен и 50 гривен просят не менее 20 тысяч гривен. 



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Источник: https://violity.com/107034157-100-griven-2013-roku-1025-rokiv-hrecshennya-kiyivskoyi-rusi-proof-sertifikat
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