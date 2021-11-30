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В Украине за тысячу долларов продают банкноту в 50 гривен: в чем ее особенность (ФОТО)

Владелец редкой купюры продает ее в оригинальном подарочном конверте

сегодня, 10:48 comments1460
Автор:

Елизавета Черных
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На одном из профильных электронных аукционов выставлена на продажу редкая банкнота, номинал которой 50 гривен. Для коллекционера такая купюра может стать настоящей находкой. Стоимость купюры — 1 тысяча долларов (27 тысяч гривен). Об этом пишет ТСН. 

Автор объявления о продаже отмечает, что банкноту выпустили в 2011 году. Ее основная ценность в том, что на ней изображена специальная голограмма, свидетельствующая о том, что 50 гривен выпущены к 20-летию Национального банка Украины. В то время в НБУ подготовили всего лишь тысячу таких банкнот. 

Кроме того, 50 гривен имеют особый номер и серию - НБ 0000010. А также они подписаны Сергеем Арбузовым, который возглавлял Нацбанк с 2010 по 2012 год. 

В издании отмечают, что владелец редкой купюры продает ее в оригинальном подарочном конверте. 
В Украине за тысячу долларов продают банкноту в 50 гривен: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 2
В Украине за тысячу долларов продают банкноту в 50 гривен: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 3

Отметим, что в Украине продают не только редкие купюры, а еще и монеты. Так, на одном из недавних аукционов были выставлены на продажу советские 20 копеек, датированные 1931 годом. За монету просили более 65 тысяч гривен, поскольку ее изготовили в ограниченном количестве и она особенно цена для нумизматов. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что на онлайн-аукционах продаются и более современные монеты, в частности, 1 гривна, которую отчеканили в 1992 году. Автор предложения продавал ее за 18 тысяч гривен, но цена может составлять и больше. Главная особенность такой монеты — год ее выпуска. Выпускать металлические гривны в Украине начали только в 1995-м году. В 1992-м году была изготовлена экспериментальная партия, которая досталась нумизматам. 

В Украине за тысячу долларов продают банкноту в 50 гривен: в чем ее особенность (ФОТО)

Купюры - фото: bank.gov.ua


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/50-griven-za-1-tys-dollarov-v-ukraine-prodayut-redkuyu-prazdnichnuyu-banknotu-1920685.html
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