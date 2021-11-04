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Монету в одну гривну продают за десятки тысяч: как отличить редкую (ФОТО)

Единственная ценность такой гривны - год ее чеканки

сегодня, 18:11
Автор:

Елизавета Черных
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Любую монету, номинал которой 1 гривна, и что датирована 1992 годом, можно продать за тысячи гривен. На одном из профильных аукционов цена за такую монету стартует от 18 тысяч гривен и иногда доходит до 47 тысяч. Об этом пишет издание OBOZREVATEL. 

Монету в одну гривну продают за десятки тысяч: как отличить редкую (ФОТО)

Монету в одну гривну продают за десятки тысяч - фото из открытых источников

Так, накануне монета была выставлена на продажу за 18 тысяч гривен. За лотом следят более полсотни покупателей. Отмечается, что единственная ценность такой гривны — год ее чеканки. Выпускать металлические монеты, номиналом в гривну, в Украине начали только в 1995-м году. В 1992-м году была изготовлена экспериментальная партия, которая досталась нумизматам. 

Монету в одну гривну продают за десятки тысяч: как отличить редкую (ФОТО) - фото 2

Несмотря на то, что такую монету можно получить со сдачей в магазине или найти в собственной копилке, она считается невероятно редкой. Такую монету можно продать еще дороже, если на ней будет брак чеканки. К примеру, в аверсе или реверсе. 

В Украине есть несколько электронных площадок, где можно не только продавать монеты, а и консультироваться по поводу их ценности. Нумизматы могут подсказать, является ли монета редкой и какая ее примерная цена. 

Напомним, что в сотни раз дороже номинала продаются не только гривны, а и другая мелочь. Например, 25 копеек купили на аукционе за более чем 17 тысяч гривен. Особенность такой монеты в гладком гурте. 

Также можно продавать и редкие монеты, например, номиналом в две гривны. Такая мелочь была изготовлена в качестве эксперимента, тиражом не более восьми штук в 1996-м году. Теперь нумизматы охотятся за такой копейкой. 

На портале "Комментарии" также можно прочитать, сколько стоят монеты времен Советского Союза. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-monetu-kotoruyu-mozhno-poluchit-so-sdachej-prodayut-za-tyisyachi-griven-kak-otlichit.htm?_ga=2.60742953.543680368.1635865455-227395441.1620644266&_gl=1*1gz9ce7*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X
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