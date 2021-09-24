Монеты времен СССР можно продать за тысячи долларов: как выглядит мелочь (ФОТО)

Монеты времен СССР можно продавать за тысячи, а то и десятки тысяч долларов. Так, три копейки, которые датированы 1943-м годом (реверс не соответствует аверсу) выставлены на продажу за более чем 13 тысяч долларов. Три копейки 1952-го года продают за 1,6 тыс. долларов. Об этом пишет издание OBOZREVATEL со ссылкой на данные аукциона по продаже монет.

Монеты времен СССР можно продать за тысячи долларов - фото из открытых источников

Отмечается, что спросом пользуются редкие монеты, которые отчеканены с ошибками, а также та мелочь, которая сохранилась в ограниченном количестве.

На аукционе можно найти две копейки, датированные 1927-м годом, которые продают за более чем 1 тыс. долларов. 10 копеек 1929-го года выставлены на продажу за 1,2 тыс. долларов. Менее редкие монеты 1991-го года являются не такими ценными и стоят порядка 8 долларов.

Отметим, что на профильных аукционах продаются советские монеты, цена которых может колебаться в пределах 300 тыс. гривен. В частности, 20 копеек, изготовленные в 1934-м году, готовы покупать от 100 до 300 тысяч гривен, при этом стоимость 15 копеек того же года не превышает и 200 гривен.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что кроме монет времен СССР, на электронных аукционах продаются и вещи изготовленные в советские времена, которые можно продавать в Украине за сотни тысяч гривен. В частности, игрушечный автомобиль "Зиронька" продают на аукционе за более, чем 7,5 тыс. долларов (более 200 тыс. гривен). Педальная машинка была изготовлена во времена СССР во Львове. За более чем 9 тыс. долларов (251 тыс. гривен) можно продать и фотоаппарат, который был изготовлен 70 лет назад.









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