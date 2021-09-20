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Вещи из СССР можно продать за целое состояние: за что и сколько готовы платить (ФОТО)

Старые фотоаппараты продаются за 250 тыс. гривен

сегодня, 10:30
Автор:

Елизавета Черных

Некоторые вещи, изготовленные во времена СССР, можно продавать в Украине за сотни тысяч гривен. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL, ссылаясь на данные онлайн-аукциона Violity.

Вещи из СССР можно продать за целое состояние: за что и сколько готовы платить (ФОТО)

Вещи из СССР можно продать за целое состояние - фото из открытых источников

Отмечается, что игрушечный автомобиль "Зиронька" продают на аукционе за более, чем 7,5 тыс. долларов (более 200 тыс. гривен). Педальная машинка была изготовлена во времена СССР во Львове. 

Вещи из СССР можно продать за целое состояние: за что и сколько готовы платить (ФОТО) - фото 2

За более чем 9 тыс. долларов (251 тыс. гривен) можно продать и фотоаппарат, который был изготовлен 70 лет назад. 

"Объектив sonnar, f-5cm, оригинальные футляр и передняя крышка ТСВВС", – сказано в описании к объявлению. 

Вещи из СССР можно продать за целое состояние: за что и сколько готовы платить (ФОТО) - фото 3

Кроме того, продают и старые пистолеты под ленточные пистоны. За них просят более 3 тыс. долларов (86, 7 тыс. гривен). 

Вещи из СССР можно продать за целое состояние: за что и сколько готовы платить (ФОТО) - фото 4


В издании отмечают, что за несколько тысяч долларов на аукционах продаются и коллекционные альбомы 90-х годов, а также одежду времен СССР. В частности, за футболку клуба "Динамо" 90-го года продавцы просят практически 2 тыс. долларов. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что на профильных аукционах продаются не только советские вещи, а еще и монеты, отчеканенные во времена СССР. При этом цена одного редкого экземпляра может колебаться в пределах 300 тыс. гривен.  В частности, 20 копеек, изготовленные в 1934 году, готовы покупать от 100 до 300 тысяч гривен, при этом стоимость 15 копеек того же года не превышает и 200 гривен. 

Так, 20 копеек, которые датированы 1934 годом, могут купить за сумму от 100 до 300 тысяч гривен, при этом цена советских 15 копеек того же года — не более 150 гривен. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-barahlo-iz-sssr-mozhno-prodat-za-tseloe-sostoyanie-chto-i-skolko-stoit.htm
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comments

Обсуждения

Сеня

сегодня, 10:18

Странно,для чего пишут эти статьи,где врут о том,что можно продать 10 копеек 1992 года за миллион типа и вот этот хлам ,что в статье описывается... Ведь это всё чистой воды брехня. Видимо ,всё это кто то предлагает в два раза дешевле где то на другом сайте...

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