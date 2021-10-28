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Монету номиналом 25 копеек продают за тысячи гривен: как отличить редкую мелочь (ФОТО)

Отличия можно найти в гурте монеты

сегодня, 13:35
Автор:

Елизавета Черных
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На профильных аукционах продаются 25 копеек 1992 года выпуска по цене в тысячи раз выше номинала. Так, на одном из электронных ресурсов монета была продана за 17,4 тысячи гривен. Издание OBOZREVATEL рассказало, как отличить редкую и дорогостоящую мелочь. 

Монету номиналом 25 копеек продают за тысячи гривен: как отличить редкую мелочь (ФОТО)

Монету номиналом 25 копеек продают за тысячи гривен - фото из открытых источников

Монета, проданная почти на 18 тысяч гривен, особенна тем, что во время ее чеканки еще не использовались гуртильные станки, поэтому ребро таких 25 копеек гладкое. Эта монета одна из первых номиналом в 25 копеек, отмечают журналисты. 

Монету номиналом 25 копеек продают за тысячи гривен: как отличить редкую мелочь (ФОТО) - фото 2

Еще одна монета такого же номинала выставлена на продажу за 4,5 тысяч гривен. Но цена может существенно измениться в большую сторону. Особенностью таких 25 копеек является широкий герб, затертые листья, специфическое изображение двойки, а также гладкие ребра монеты. 

Монету номиналом 25 копеек продают за тысячи гривен: как отличить редкую мелочь (ФОТО) - фото 3

Издание отмечает, что продавать монеты можно на профильных аукционах. Там же есть и форумы, где можно узнать, ценна ли монета на самом деле. Нумизматы готовы покупать дорого монеты любых номиналов, если в них есть особенности. 

Например, за 50 тысяч гривен были проданы 50 копеек 1996 года изготовления. Такая монета является экспериментальной, поскольку была отчеканена в количестве около восьми штук. 

Кроме того, продают и металлические гривны 1992 года выпуска. Ценность таких монет зависит от года выпуска. На очередном аукционе гривну купили за 47 тысяч. 

Также за тысячи гривен нумизматы покупают и 2 копейки 1992 года чеканки с изображением узкого венка. Обычно, цена таких монет колеблется в пределах от 17 до 30 тысяч гривен. 

Ранее на портале "Комментарии" - Нацбанк вводит в обращение монету "Хотинская битва": как выглядят памятные 5 гривен. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-monetu-v-25-kopeek-prodayut-za-sotni-dollarov-vot-kak-uznat-osobuyu-meloch.htm?_gl=1*8sa84u*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNTQxMTA5OC4zODQuMS4xNjM1NDExOTg3LjA.
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