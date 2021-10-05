Тысячи гривен за 2 копейки: какие монеты можно дорого продать в Украине

Прошел год с тех пор, как в Украине вывели из оборота монеты номиналом в 25 копеек, и два года — когда в стране нельзя расплатиться 1,2 и 5 копейками. Однако некоторые из таких монет могут представлять ценность для нумизматов, которые готовы приобрести их за тысячи гривен. Какие копейки являются ценными и как их отличить, рассказали в УНИАН.

Тысячи гривен за 2 копейки: какие монеты Украины можно дорого продать - фото из открытых источников

Отмечается, что самые дорогие монеты можно продать за несколько десятков тысяч гривен. Например, в Сети появилось объявление о продаже 50 копеек по цене в 10,5 тысяч гривен.

Монеты можно продавать и в пределах 1000-1500 гривен. Например, 5 копеек, которые датированы 1996 годом могут стоить от 800 до 1000 гривен, а 5 копеек, отчеканенные в 2001 году — в районе 1200 гривен.

Бесспорным фаворитом среди дорогих монет журналисты называют 2 копейки, изготовленные в 1992 году, с изображением узкого венка. Такую копейку продают от 17000 до 30000 гривен. Такой экземпляр монет называют наиболее редким, поскольку на нем присутствует нетипичный узор.

Кроме того, по цене от 11000 до 14000 гривен можно продать 10 копеек 1992 года.

Журналисты отмечают, что, как правило, наибольшую ценность представляют монеты, отчеканенные в 1990-х годах.





Чтобы отличить редкую монету от обыкновенной, специалисты советуют обратить внимание на гурт мелочи (боковая часть) — он может быть с насечками или без, а также на рисунок. При этом, если изображение сдвинуто — монета особенно цена.

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