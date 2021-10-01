В Украине 25 копеек могут купить за несколько тысяч гривен: как выглядят ценные монеты (ФОТО)

Ровно год назад, 1 октября 2020 года, НБУ вывел из оборота монеты номиналом в 25 копеек. Однако нумизматы советуют не торопиться сдавать или выбрасывать мелочь, поскольку среди таких монет встречают редкие экземпляры, которые можно продавать за тысячи гривен. Их отличают особенности надписи, реверса и аверса и другие. Об этом сообщается на портале Monety.

В Украине 25 копеек могут купить за несколько тысяч гривен - фото з відкритих джерел

Некоторые 25 копеек, которые датированы 1992 годом, могут купить от 3000 до 3600 гривен. Как правило, такая мелочь имеет выпуклый щит со вдавленным трезубцем, который имеет название английский чекан.

25 копеек 1992 года представляют ценность, если имеют выступающий гурт, а также толстый и закругленный средний зуб трезубца. На монете изображены плоские колосья и листья, а также присутствуют другие особенности. Такую мелочь нумизматы могут оценить в пределах 1300 гривен.

Есть и 25 копеек, представляющие более низкую ценность. Их чаще всего можно продать до 700 гривен. Такие монеты имеют мелкие насечки на ребрах, тонкий и острый средний зуб трезубца.

Отмечается, что иногда нумизматы готовы покупать и монеты, имеющие брак или отчеканенные в "неродном металле". Кроме того, роль играет соотношения реверса к аверсу. Если одна сторона перевернута по отношению к другой, то такие 25 копеек будут стоить дороже.

Продавать или покупать монеты можно на специальных онлайн-аукционах. Перед продажей лучше провести консультацию со специалистом, чтобы узнать настоящую ценность монеты.

Отметим, что некоторые монеты, номинал которых 5 копеек и которые датированы 1992-м годом, могут стоить порядка 6 000 гривен. Отличить редкую и дорогостоящую мелочь можно по форме и расположению ягод или же по изображению трезубца.

Ранее издание "Комментарии" писало, что определенные экземпляры монет, изготовленные во времена Советского Союза, можно продавать в тысячи раз дороже номинала. Как выглядят монеты и как их отличить, читайте в нашем материале.





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