logo
Русский Українська

BTC/USD

43752.67

ETH/USD

3093.40

LTC/USD

152.91

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен: как выглядит ценная мелочь (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен: как выглядит ценная мелочь (ФОТО)

Продавать монеты можно на специальных электронных аукционах

сегодня, 13:03 comments1140
Автор:

Елизавета Черных

Некоторые монеты, номинал которых 5 копеек и которые датированы 1992-м годом, можно продавать от 20 гривен до 6 тысяч гривен. Отличить редкую и дорогостоящую мелочь можно по форме и расположению ягод или же по изображению трезубца. Об этом сообщили на профильном портале Monety.

За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен: как выглядит ценная мелочь (ФОТО)

За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен - фото из открытых источников

Отмечается, что 5 копеек, которые имеют единицу с хвостиком и гурт с крупной насечкой, нумизматы могут купить от 4 до 6 тысяч гривен. У дорогостоящих монет острый средний зуб трезубца, а вторая гроздь имеет форму прямоугольного треугольника. При этом точно такие же 5 копеек, имеющие мелкую насечку на ребре, не являются ценными.

За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен: как выглядит ценная мелочь (ФОТО) - фото 2

Нумизматы также могут покупать 5 копеек 1992 году, у которых единица без хвостика, острый и узкий средний зуб трезубца и некоторые отличия в грозди. Такие монеты обычно стоят в пределах 3,5 тысяч гривен. 

За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен: как выглядит ценная мелочь (ФОТО) - фото 3

Есть и совсем недорогие 5 копеек, однако их цена все равно дороже номинала. Они могут стоить от 20 до 50 гривен. Такую мелочь отличает гурт с мелкой насечкой, единица с хвостиком и немного вытянутые ягоды. 

За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен: как выглядит ценная мелочь (ФОТО) - фото 4

Кроме того, по цене гораздо выше номинала можно продавать 5 копеек, имеющие брак. В частности, поворот реверса относительно аверса. 

На портале отметили, что перед выставлением монеты на продажу, рекомендуется посоветоваться со специалистами и уточнить, насколько мелочь ценна. Продавать монеты можно на специальных электронных аукционах. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что монеты времен СССР можно продавать за тысячи, а то и десятки тысяч долларов. Так, три копейки, которые датированы 1943-м годом (реверс не соответствует аверсу) выставлены на продажу за более чем 13 тысяч долларов. Три копейки 1952-го года продают за 1,6 тыс. долларов.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://monety.in.ua/obikhodnye-monety/310-5-kopeek-1992-g-ukraina
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ