За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен: как выглядит ценная мелочь (ФОТО)

Некоторые монеты, номинал которых 5 копеек и которые датированы 1992-м годом, можно продавать от 20 гривен до 6 тысяч гривен. Отличить редкую и дорогостоящую мелочь можно по форме и расположению ягод или же по изображению трезубца. Об этом сообщили на профильном портале Monety.

За пять копеек готовы заплатить тысячи гривен - фото из открытых источников

Отмечается, что 5 копеек, которые имеют единицу с хвостиком и гурт с крупной насечкой, нумизматы могут купить от 4 до 6 тысяч гривен. У дорогостоящих монет острый средний зуб трезубца, а вторая гроздь имеет форму прямоугольного треугольника. При этом точно такие же 5 копеек, имеющие мелкую насечку на ребре, не являются ценными.





Нумизматы также могут покупать 5 копеек 1992 году, у которых единица без хвостика, острый и узкий средний зуб трезубца и некоторые отличия в грозди. Такие монеты обычно стоят в пределах 3,5 тысяч гривен.

Есть и совсем недорогие 5 копеек, однако их цена все равно дороже номинала. Они могут стоить от 20 до 50 гривен. Такую мелочь отличает гурт с мелкой насечкой, единица с хвостиком и немного вытянутые ягоды.





Кроме того, по цене гораздо выше номинала можно продавать 5 копеек, имеющие брак. В частности, поворот реверса относительно аверса.

На портале отметили, что перед выставлением монеты на продажу, рекомендуется посоветоваться со специалистами и уточнить, насколько мелочь ценна. Продавать монеты можно на специальных электронных аукционах.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что монеты времен СССР можно продавать за тысячи, а то и десятки тысяч долларов. Так, три копейки, которые датированы 1943-м годом (реверс не соответствует аверсу) выставлены на продажу за более чем 13 тысяч долларов. Три копейки 1952-го года продают за 1,6 тыс. долларов.









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