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Елизавета Черных
На профильных аукционах по продаже монет проходили торги за металлическую гривну 1992 года. В итоге она была продана за 47 тысяч гривен. В чем ценность монеты, рассказали журналисты OBOZREVATEL.
Монету в 1 гривну можно продать за тысячи гривен: чем отличается дорогая - фото из открытых источников
По данным издания, наиболее редкой является гривна именно 1992 года чеканки. Такие же монеты, изготовленные позднее (например, 1996 год, 2002, 2003), редкими не являются и не представляют значительной ценности.
Журналисты отмечают, что если вы нашли одну гривну 1992-года выпуска, то ее готовы приобрести от 30 тысяч гривен. На аукционах стоимость монеты может и вовсе расти до 50 тысяч гривен, поскольку ее считают одной из наиболее дорогих среди всех, которые были введены в оборот.
Минусом является то, что встретить такую монету можно крайне редко, потому что изготавливали ее не для массового оборота.
Автор, который разместил объявление о продаже гривны 1992 года, удивился, что за его монету готовы заплатить 30 гривен. Однако когда он ознакомился с торгами, оказалось, что ставку сделало уже более 30 человек и в итоге цена монеты увеличилась до 47 778 гривен.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что прошел год с тех пор, как в Украине вывели из оборота монеты номиналом в 25 копеек и два года — когда в стране нельзя расплатиться 1,2 и 5 копейками. Однако некоторые из таких монет могут представлять ценность для нумизматов, которые готовы приобрести их за тысячи гривен. Какие копейки являются ценными и как их отличить — читайте в нашем материале.
Кроме того, мы писали о ценных 25 копейках, которые также продаются на аукционах в тысячи раз дороже номинала.
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