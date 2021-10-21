На профильном аукционе была продана за 50 тысяч гривен редкая монета, номиналом в две гривны. Автор объявления отметил, что такие копейки были изготовлены к количестве восьми штук в качестве эксперимента в 1996 году. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Украинскую монету продали за десятки тысяч: за какую мелочь платят целое состояние - фото из открытых источников

Отмечается, что монету хотели заполучить 44 нумизмата. В результате победила наивысшая цена в 50 тысяч гривен.

Такую монету нельзя найти в домашней копилке или получить вместе со сдачей. После производства она сразу была приобретена нумизматом, хранившим ее до момента, пока ее стоимость не выросла в тысячи раз.





"Одна из самых редких монет Украины! Лежит в моей коллекции с 1996 года, прямо с монетного двора! Пробный латунный (без никелевого покрытия!) экземпляр в экспериментальной (на момент чеканки) упаковке. По моим сведениям – тираж восемь штук", – говорится в объявлении продавца.

Отметим, что монету номиналом в одну гривну также можно продать дорого. Так, накануне на одном из электронных аукционов по продаже монет проходили торги за гривну 1992 года выпуска. Ее купили практически за 50 тысяч гривен. Минусом такой монеты является то, что найти ее обычному украинцу, например, в копилке или кошельке, будет очень непросто. Такая гривна была отчеканена не для массового оборота малым тиражом.

Кроме того, нумизматы охотятся и за 50 копейками 1992 и 1996 годов. Такие монеты могут приобретать от тысячи гривен, а иногда стоимость доходит до 30 тысяч гривен. Об особенностях монеты, которые делают ее в сотни раз дороже номинала, читайте в материале интернет-издания "Комментарии".





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