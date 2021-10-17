В Украине продают монеты номиналом в 50 копеек по цене в тысячи раз выше номинала. В частности, мелочь 1992-го и 1996-го года могут покупать от 1000 гривен. Об этом пишет издание OBOZREVATEL со ссылкой на портал Monety.

За монету в 50 копеек готовы платить тысячи гривен: мелочь может попасться любому - фото из открытых источников

Отмечается, что дорогостоящие монеты имеют несколько отличий от дешевых. Их можно найти в трезубце, насечке на ребрах монеты, а также особой трапеции.

Несмотря на то, что дорогие 50 копеек 1996 года были выпущены небольшим тиражом, украинцы часто находят их в своих копилках или кошельках. Такие монеты можно выставить на продажу от 600 до 1000 гривен. При этом у такой мелочи должен быть гурт (ребро) с мелкой насечкой. В противном случае, стоимость монеты снижается к 100-150 гривнам.





Дороже стоят 50 копеек, датированные 1992-м годом. Чтобы отличить их от дешевых, следует обратить внимание на промежутки между листом и отростком, которые изображены на монете. Если на копейке восемь насечек среднего размера, ее цена может составлять порядка 2000 гривен.

Отметим, что в Украине продают металлическую гривну в тысячи раз дороже номинала. Так, во время онлайн-торгов монета была продана за более, чем 47 тысяч гривен. Почему монета представляет ценность - читайте в материале.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писал, что монеты номиналом в 1,2,5 и 25 копеек, которое уже выведены из оборота в Украине, можно дорого продавать на электронных аукционах. Какие копейки являются ценными, какие особенность отличают редкие копейки, можно посмотреть по ссылке.

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