Монету времен СССР продают за 67 тысяч гривен: как выглядит ценная копейка (ФОТО)

Советская монета 1931 года номиналом в 20 копеек выставлена на продажу за 67 тысяч гривен. Об этом пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на данные профильного аукциона.

Монету времен СССР продали за 67 тысяч гривен: как выглядит ценная копейка - фото из открытых источников

Автор объявления отметил, что копейка была найдена в старой квартире в одной из коробок. Она продается "не мытой", такой, как она была извлечена из ящика. При этом продавец отметил, что сохранность монеты — очень хорошая.

"Фотографировал как можно четче, чтобы передать общую сохранность монеты", – отмечается в объявлении.





Монету отчеканили и выпустили в 1931 году, при этом ее количество было ограниченным. Журналисты отмечают, что другие экземпляры копейки уже являются собственностью коллекционеров. Для нумизматов подобные монеты — редкость. Их выставляют на продажу нечасто, поэтому точную стоимость можно узнать только во время торгов.

Отметим, что не так давно на электронном аукционе продавалась другая монета времен СССР — 3 копейки, датированные 1937 годом. Ее выставили на продажу за 14 тысяч долларов. Монета представляет большую ценность для нумизматов, поскольку при ее изготовлении был использован неправильный штемпель. К примеру, 30 копеек 1937, но уже правильно отчеканенные, стоят не более 30 гривен.

Также продаются и более современные монеты- например, 1 гривна 1992 года. Ее стоимость на аукционах может составлять порядка 47 тысяч гривен. Главной ценностью такой гривны называют год ее изготовления. Выпускать металлические гривны в Украине начали только в 1995-м году. В 1992-м году была изготовлена экспериментальная партия, которая досталась нумизматам.









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