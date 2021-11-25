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Монету времен СССР продают за 67 тысяч гривен: как выглядит ценная копейка (ФОТО)

Продавец отметил, что сохранность монеты - очень хорошая

сегодня, 17:05
Автор:

Елизавета Черных
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Советская монета 1931 года номиналом в 20 копеек выставлена на продажу за 67 тысяч гривен. Об этом пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на данные профильного аукциона. 

Монету времен СССР продают за 67 тысяч гривен: как выглядит ценная копейка (ФОТО)

Монету времен СССР продали за 67 тысяч гривен: как выглядит ценная копейка - фото из открытых источников

Автор объявления отметил, что копейка была найдена в старой квартире в одной из коробок. Она продается "не мытой", такой, как она была извлечена из ящика. При этом продавец отметил, что сохранность монеты — очень хорошая. 

"Фотографировал как можно четче, чтобы передать общую сохранность монеты", – отмечается в объявлении. 

Монету времен СССР продают за 67 тысяч гривен: как выглядит ценная копейка (ФОТО) - фото 2
Монету времен СССР продают за 67 тысяч гривен: как выглядит ценная копейка (ФОТО) - фото 3


Монету отчеканили и выпустили в 1931 году, при этом ее количество было ограниченным. Журналисты отмечают, что другие экземпляры копейки уже являются собственностью коллекционеров. Для нумизматов подобные монеты — редкость. Их выставляют на продажу нечасто, поэтому точную стоимость можно узнать только во время торгов. 

Отметим, что не так давно на электронном аукционе продавалась другая монета времен СССР — 3 копейки, датированные 1937 годом. Ее выставили на продажу за 14 тысяч долларов. Монета представляет большую ценность для нумизматов, поскольку при ее изготовлении был использован неправильный штемпель. К примеру, 30 копеек 1937, но уже правильно отчеканенные, стоят не более 30 гривен. 

Также продаются и более современные монеты- например, 1 гривна 1992 года. Ее стоимость на аукционах может составлять порядка 47 тысяч гривен. Главной ценностью такой гривны называют год ее изготовления. Выпускать металлические гривны в Украине начали только в 1995-м году. В 1992-м году была изготовлена экспериментальная партия, которая досталась нумизматам. 




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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-kopejki-kotoryij-nashli-v-staroj-kvartire-prodayut-za-67-tyis-grn-kak-vyiglyadit.htm?_ga=2.251010630.1132936090.1637764964-227395441.1620644266&_gl=1*l8dq9*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7
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