Монету времен СССР можно продать за тысячи долларов: как выглядит мелочь (ФОТО)

Советская монета номиналом в 3 копейки выставлена на продажу практически за 14,5 тысяч долларов ( почти 375 тысяч гривен). Известно, что дорогостоящая копейка датирована 1937 годом, а на ней использован штемпель монеты другого номинала. Об этом пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на данные профильного аукциона.

Монеты времен СССР можно продать за тысячи долларов - фото из открытых источников

Журналисты подчеркивают, что такие 3 копейки являются одной из наиболее ценных монет, которые продают на аукционе.

Двое нумизматов следили за течением торгов. Ставки должны повышать до 14 ноября.

Основным отличием монеты, что делает ее настолько ценной, является использование неправильного штемпеля при чеканке. В кругах нумизматов такая мелочь имеет название "перепутка". Например, 30 копеек того же года, но с правильным штемпелем стоят всего лишь пару десятков гривен.

В издании отметили, что на аукционе уже продавали такую "перепутку" — тогда ее цена составила порядка 10 тысяч долларов. Стоимость монет может зависеть от различных фактор и на протяжении аукциона расти.

В целом, на электронные торги выставлены не только старинные монеты, а еще и те, которые были изготовлены с браком или в качестве эксперимента.

Прежде, чем выставлять монету на продажу, в издании рекомендуют обратиться за помощью специалистов, которые помогут определить ценность и стоимость копейки. Кроме того, можно заглянуть в специальные справочники или проанализировать результаты уже прошедших торгов.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что монету номиналом в одну гривну продают за десятки тысяч гривен, а также рассказывалось, как отличить редкую.

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