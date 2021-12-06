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В Украине за сотни тысяч гривен продают редкую монету: в чем ее особенность (ФОТО)

Монета изготовлена из золота 900 пробы

сегодня, 12:55
Автор:

Елизавета Черных
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На профильном онлайн-аукционе Violity продается монета номиналом в 250 гривен, которая была выпущена к 30-летию Независимости Украины. Продавец оценил ее в 190 тысяч гривен (более 7 тысяч долларов). 

В Украине за сотни тысяч гривен продают редкую монету: в чем ее особенность (ФОТО)

В Украине за сотни тысяч гривен продают памятную монету - фото из открытых источников

Отмечается, что монета имеет вес 62,2 грамма, а также изготовлена из золота 900 пробы. Автор объявления указал, что состояние памятной монеты идеальное. 

Пока что никто не сделал ставок, но за аукционом следят 42 человека. Некоторые пользователи предлагают обменять памятную монету на картины знаменитых художников. 

В Украине за сотни тысяч гривен продают редкую монету: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 2

Сам продавец отметил, что приобрел монету в банке в 2021 году. 

В Национальном банке Украины отмечают, что монета была введена в оборот 17 августа 2021 года. 250-гривневые монеты были выпущены тиражом менее 400 штук, поэтому являются очень редкими. 

Кроме того, в НБУ отметили, что монета имеет гладкий гурт с углубленной надписью. 

В Украине за сотни тысяч гривен продают редкую монету: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 3

Отметим, что за целое состояние в Украине продают и монеты времен СССР. Нередко на аукционах можно встретить копейки, датированные 1930-ми годами, которые оценивают в десятки тысяч гривен. Так, 20 копеек 1931 года были выставлены на продажу практически за 70 тысяч гривен. Автор объявления отметил, что копейка была найдена в старой квартире в одной из коробок.

Кроме того, украинцы продают на аукционах и банкноты. Например, 5-гривневую купюру выставили на аукцион за 20 тысяч гривен. Известно, что ее выпустили в 1992-м году с браком печати. В связи с эти ее цена гораздо выше номинала.

Памятные 50 гривен, выпущенные в 2011 году к 20-летию Нацбанка, продавались на аукционе за 20 тысяч гривен. Банкнота имеет особый номер и серию — НБ 0000010. А также они подписаны Сергеем Арбузовым, который возглавлял НБУ с 2010 по 2012 год.  


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Источник: https://violity.com/108940805-ukrayina-2021-rik-250-griven-30-rokiv-nezalezhnosti-zoloto-62-2-gram-900
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