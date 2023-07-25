Бернар Арно потерял титул самого богатого человека: кто на вершине рейтинга

Согласно обновленному рейтингу миллиардеров от Forbes, французский бизнесмен Бернар Арно оказался на второй строчке в списке. Его обогнал вернувший себе лидерство американский миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Французский миллиардер Бернар Арно. Фото из открытых источников

Американский бизнесмен Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете. Маск увеличил свой чистый капитал более чем на 5 млрд долларов и таким образом достиг отметки в 242,4 млрд долларов собственных финансовых активов. Это произошло 24 июля, когда акции его машиностроительной компании Tesla выросли на 2,5%.

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Таким образом, общая сумма активов Илона Маска перегнала финансовый капитал генерального директора гиганта роскошных товаров LVMH Бернара Арно. Французский миллиардер потерял около 2,4 млрд долларов, что составляет 1% его доходов. Таким образом, активы Арно составляют 237,6 млрд долларов.

Напомним, что в пятницу Маск потерял титул самого богатого человека. Падение в рейтинге произошло из-за плохого квартального отчета компании Tesla, который привел к падению акций почти на 10%. Таким образом, Маск потерял 18 млрд долларов. Однако теперь американский бизнесмен снова на вершине рейтинга самых богатых людей.

Оба миллиардера несколько раз занимали первую строчку рейтинга, ведь их конкуренты значительно отстают. Третье место занимает Джефф Безос с состоянием 151,5 млрд долларов, а Ларри Эллисон на четвертом месте с капиталом в 148,5 млрд. Пятую позицию занимает Билл Гейтс – 120,7 млрд. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск заявил, что простится с брендом Twitter.

Также "Комментарии" писали о Маске, который в очередной раз показал свою позицию по поводу войны в Украине.