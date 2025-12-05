logo

Без этого кредита не выстоим: какие условия Украине выдвинул МВФ для получения 8 млрд долларов

Украина и МВФ согласовали ключевые условия новой программы на $8,1 млрд

5 декабря 2025, 12:07
Международный валютный фонд обозначил требования, которые Украина должна выполнить для утверждения новой четырехлетней программы финансирования EFF объемом 8,1 млрд долларов. Об этом сообщила официальный представитель фонда Джули Козак.

Без этого кредита не выстоим: какие условия Украине выдвинул МВФ для получения 8 млрд долларов

Доллары. Фото: из открытых источников

По ее словам, 26 ноября украинское правительство и миссия МВФ достигли соглашения на уровне персонала. Однако окончательное решение будет принято только после выполнения ряда предварительных шагов, получения гарантий от международных партнеров и одобрения Исполнительного совета Фонда.

Козак отметила, что украинская власть демонстрирует приверженность реформам. Среди ключевых задач — увеличение внутренних доходов, борьба с теневой экономикой, укрепление независимых антикоррупционных институтов и проведение долговой реструктуризации для восстановления устойчивости экономики.

По оценке МВФ, новая программа должна привлечь значительный объем внешнего финансирования и помочь закрыть потребности бюджета. Общий дефицит финансирования Украины до 2027 года оценивается в 136,5 млрд долларов, из которых 63 млрд приходятся на 2026–2027 годы.

Представительница Фонда подчеркнула, что последние события в Украине показывают критическую необходимость усиления антикоррупционных мер, улучшения управления и реформы госсектора. По словам Козак, стране нужна надежная антикоррупционная система, которая защитит госресурсы и улучшит условия для бизнеса.

Украина также согласилась продолжить реформы налоговой и таможенной служб — в частности, через назначение нового главы таможни и модернизацию ИТ-систем для повышения прозрачности и доверия общества.

Козак добавила, что принятый госбюджет-2026 в целом соответствует ранее согласованным параметрам программы. Отдельным пунктом будет оценена реструктуризация долга, включая возможный обмен варрантов на облигации. МВФ примет решение, исходя из того, обеспечит ли она долгосрочную устойчивость и необходимые финансовые гарантии для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ сделали заявление о "предпосылках" для разговора Путина и Трампа: чего ждет Кремль.




Источник: https://www.imf.org/en/news/articles/2025/12/05/tr-12042025-press-briefing-transcript-julie-kozack-director-communications-dept-dec-4-2025
