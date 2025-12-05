Без цього кредиту не витримаємо: які умови Україні висунув МВФ для отримання 8 млрд доларів

Міжнародний валютний фонд окреслив вимоги, які Україна має виконати для затвердження нової чотирирічної програми фінансування EFF обсягом 8,1 млрд. доларів. Про це повідомила офіційна представниця фонду Джулі Козак.

Долари. Фото: з відкритих джерел

За її словами, 26 листопада український уряд та місія МВФ досягли угоди на рівні персоналу. Однак остаточне рішення буде ухвалено лише після виконання низки попередніх кроків, отримання гарантій від міжнародних партнерів та схвалення Виконавчої ради Фонду.

Козак зазначила, що українська влада демонструє відданість реформам. Серед ключових завдань – збільшення внутрішніх доходів, боротьба з тіньовою економікою, зміцнення незалежних антикорупційних інститутів та проведення боргової реструктуризації для відновлення стійкості економіки.

За оцінкою МВФ, нова програма має залучити значний обсяг зовнішнього фінансування та допомогти закрити потреби бюджету. Загальний дефіцит фінансування України до 2027 року оцінюється в 136,5 млрд. доларів, з яких 63 млрд. припадають на 2026-2027 роки.

Представниця Фонду наголосила, що останні події в Україні показують критичну необхідність посилення антикорупційних заходів, покращення управління та реформи держсектору. За словами Козака, країні потрібна надійна антикорупційна система, яка захистить держресурси та покращить умови для бізнесу.

Україна також погодилася продовжити реформи податкової та митної служб — зокрема через призначення нового голови митниці та модернізацію ІТ-систем для підвищення прозорості та довіри суспільства.

Козак додала, що ухвалений держбюджет-2026 загалом відповідає раніше узгодженим параметрам програми. Окремим пунктом буде оцінено реструктуризацію боргу, включаючи можливий обмін варантів на облігації. МВФ ухвалить рішення, виходячи з того, чи забезпечить вона довгострокову стійкість та необхідні фінансові гарантії для України.

