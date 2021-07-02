"Безумный" дефицит: Минфин Украины отчитался о выполнении госбюджета в 1 полугодии

Сегодня Министерство финансов Украины отчиталось о выполнении государственного бюджета за первое полугодие этого года. В общий фонд бюджета за январь-июнь этого года поступило 506 млрд гривен или 104,9% от плана. Причем рост платежей от плановых показателй произошел, как от Государственной налоговой (6,2%), так и Государственной таможенной службы (4,8%).

За первое полугодие 2021 года дефицит Госбюджета Украины достиг 50 млрд гривен, фото из открытых источников

Анализируя поступления за июнь 2021, четвертая часть от всех платежей ГНС в госбюджет состоит из налога на доходы физических лиц, еще 22% — налога на добавленную стоимость.

Выросли поступления и от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования — на 7 млрд грн. от ожидаемых.

А вот по оперативным данным Госказначейства, расходы по общим фондам государственного бюджета оказались недофинансированными. Выполнение составило 92,6% или 558,4 млрд гривен. Однако, финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции, а также дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме. В общем, государственный бюджет Украины за первые 6 месяцев этого года выполнен с дефицитом в 50,4 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета в январе-июне 2021 года составили 257,8 млрд грн или 76,6% от запланированных на этот период. При этом, от размещения ОВГЗ Госбюджет получил 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 59,7 млрд грн. А вот из внешних источников Украина привлекла 46,4 млрд гривен, из них большую часть — 34,7 млрд грн — составили размещения 8-летних облигаций под 6,875% годовых. Другие средства составили займы от МБРР.

В то же время Украина своевременно вносит платежи по погашению государственного долга, которые в этом году уже составили 231,0 млрд грн (или 100,0% плана). А вот платежи по обслуживанию были еще профинансированы не в полной мере — 74,0 млрд грн (или 94,5 % плана).

Огромный дефицит бюджета — это вызов для Украины, считает один из депатутов Верховной Рады Украины VII-IX созывов Вадим Ивченко, чье мнение на этот счет недавно публиковали "Комментарии".

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