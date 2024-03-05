Билл Гейтс назвал самую большую ошибку в карьере: это стоило ему сотни миллиардов долларов

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Slava Kot
Билл Гейтс несомненно один из самых известных людей в мире технологий. Американский бизнесмен долгое время был на вершине рейтинга самых богатых людей мира, имея многомиллиардное состояние. Однако даже такие люди могут упускать возможности. Билл Гейтс рассказал о самой большой ошибке в своей карьере.
Билл Гейтс назвал свою величайшую ошибку. Фото из открытых источников
Билл Гейтс заявил, что компания Microsoft должна была стать главным конкурентом Apple в сфере операционных систем. Именно это, по словам американского миллиардера, стало его самой большой ошибкой.
На протяжении многих лет компания Microsoft являлась лидером в компьютерной индустрии, однако не смогла захватить быстрорастущий рынок смартфонов. Microsoft выпустила свою мобильную операционную систему под названием Windows Mobile еще в 2000 году. В то время как Apple представила iPhone только в 2007 году, а Google представил Android в 2008 году.
Билл Гейтс объясняет, что компания Microsoft начала работать раньше над операционной системой, а также обладала всеми техническими возможностями, ресурсами и пониманием, что мобильные телефоны станут очень популярными. Однако на рубеже тысячелетий деятельность Microsoft была заблокирована из-за антимонопольных судов, обвинявших технологического гиганта в подавлении конкуренции и препятствии развитию Apple и Netscape, создававшей Navigator — альтернативу Internet Explorer. Таким образом, Microsoft не уделила внимание мобильным телефонам во время их революции.
Компания Microsoft попыталась получить часть рынка, перевыпустив операционную систему Windows Phone в 2010 году, которая стала базовой для смартфонов Nokia. Однако Android от Google уже успел захватить значительную часть рынка, а Windows Phone оказалась не слишком впечатляющей системой. В 2017 году Microsoft отказалась от Windows Phone из-за того, что они так и не смогли повлиять на рынок мобильных телефонов.
По словам Билла Гейтса эта "самая большая ошибка" стоила ему и компании Microsoft 400 миллиардов долларов.
По состоянию на 2024 год в мире насчитывается более 3,3 млрд пользователей операционной системы Android, что соответствует 71% мирового рынка мобильных операционных систем.
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