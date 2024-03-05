Билл Гейтс назвал самую большую ошибку в карьере: это стоило ему сотни миллиардов долларов

Билл Гейтс несомненно один из самых известных людей в мире технологий. Американский бизнесмен долгое время был на вершине рейтинга самых богатых людей мира, имея многомиллиардное состояние. Однако даже такие люди могут упускать возможности. Билл Гейтс рассказал о самой большой ошибке в своей карьере.



Билл Гейтс назвал свою величайшую ошибку. Фото из открытых источников

Билл Гейтс заявил, что компания Microsoft должна была стать главным конкурентом Apple в сфере операционных систем. Именно это, по словам американского миллиардера, стало его самой большой ошибкой.

"Наибольшей ошибкой является то, что я сделал безрассудно, из-за чего Microsoft не стала тем, чем является Android. Android — это стандартная платформа для телефонов, не принадлежащая Apple. Есть только одно место для операционной системы не от Apple", — сказал Гейтс.

На протяжении многих лет компания Microsoft являлась лидером в компьютерной индустрии, однако не смогла захватить быстрорастущий рынок смартфонов. Microsoft выпустила свою мобильную операционную систему под названием Windows Mobile еще в 2000 году. В то время как Apple представила iPhone только в 2007 году, а Google представил Android в 2008 году.

Билл Гейтс объясняет, что компания Microsoft начала работать раньше над операционной системой, а также обладала всеми техническими возможностями, ресурсами и пониманием, что мобильные телефоны станут очень популярными. Однако на рубеже тысячелетий деятельность Microsoft была заблокирована из-за антимонопольных судов, обвинявших технологического гиганта в подавлении конкуренции и препятствии развитию Apple и Netscape, создававшей Navigator — альтернативу Internet Explorer. Таким образом, Microsoft не уделила внимание мобильным телефонам во время их революции.

"Нас отвлекали во время нашего антимонопольного суда. Мы не поручили выполнять работу лучшим людям. Поэтому это самая большая ошибка, которую я допустил относительно того, что явно входило в наш набор умений. Очевидно, что мы были той компанией, которая должна была этого достичь — но мы этого не сделали", — сказал Билл Гейтс.

Компания Microsoft попыталась получить часть рынка, перевыпустив операционную систему Windows Phone в 2010 году, которая стала базовой для смартфонов Nokia. Однако Android от Google уже успел захватить значительную часть рынка, а Windows Phone оказалась не слишком впечатляющей системой. В 2017 году Microsoft отказалась от Windows Phone из-за того, что они так и не смогли повлиять на рынок мобильных телефонов.

По словам Билла Гейтса эта "самая большая ошибка" стоила ему и компании Microsoft 400 миллиардов долларов.

По состоянию на 2024 год в мире насчитывается более 3,3 млрд пользователей операционной системы Android, что соответствует 71% мирового рынка мобильных операционных систем.

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