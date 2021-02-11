Биткоин становится популярнее золота – прогноз экспертов

В начале 2021 года биткоин пережил "второе рождение", установив сразу несколько исторических рекордов. Это позволило аналитикам предрекать главной криптовалюте рост до 50 тысяч долларов и выше. Об этом говорится в статье портала "Комментарии".

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По мнению экспертов, в ближайшие годы популярность биткоина может вырасти. В то время как золото, напротив, рискует разонравиться инвесторам.

Как рассказал аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак, тенденция роста для криптовалют обусловлена переизбытком золота в 2020-м как защитного актива и желанием инвесторов диверсифицировать риски.

Тогда как аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер уверен, что рост популярности биткоина в "эпоху коронавируса" объясняется, главным образом, кризисом, который является лучшей рекламой криптовалюты. По его мнению, на крипторынке работает простая зависимость: чем более неспокойна ситуация в мировой экономике, тем стремительнее растет биткоин, поскольку инвесторы склонны видеть в нем "тихую гавань".

Отмечается, что возможности роста у биткоина достаточно высоки. Так, ограниченная эмиссия (максимум 21 млн монет) в совокупности с высоким спросом на криптовалюту способны увеличить ее стоимость в ближайшие годы в разы.

Экономист Владислав Банков отмечает, всего может быть намайнено 21 млн биткоинов, из которых уже добыто более 19 млн. А доступ к части существующих биткоинов утрачен в связи с потерей ключей и оборудования. Этим Биткоин выгодно отличается от других криптовалют, эмиссия которых не конечна.

Кроме того, Сергей Родлер добавил, что несмотря на то, что биткоин несколько устарел, инвесторы предпочитают пользоваться именно им, а не более современными аналогами. Попросту не доверяют их создателям.

Напомним, эксперт рассказала, какое будущее ждет биткоин.

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