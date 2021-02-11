Биткоин становится популярнее золота – прогноз экспертов

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Таисия Ерохина
В начале 2021
года биткоин пережил "второе рождение", установив сразу несколько
исторических рекордов. Это позволило аналитикам предрекать главной криптовалюте
рост до 50 тысяч долларов и выше. Об этом говорится в статье портала "Комментарии".
Фото из открытых источников
По мнению
экспертов, в ближайшие годы популярность биткоина может вырасти. В то время как
золото, напротив, рискует разонравиться инвесторам.
Как рассказал
аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак, тенденция роста
для криптовалют обусловлена переизбытком золота в 2020-м как защитного актива и
желанием инвесторов диверсифицировать риски.
Тогда как
аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер уверен, что рост популярности биткоина в
"эпоху коронавируса" объясняется, главным образом, кризисом, который
является лучшей рекламой криптовалюты. По его мнению, на крипторынке работает
простая зависимость: чем более неспокойна ситуация в мировой экономике, тем
стремительнее растет биткоин, поскольку инвесторы склонны видеть в нем
"тихую гавань".
Отмечается, что
возможности роста у биткоина достаточно высоки. Так, ограниченная эмиссия
(максимум 21 млн монет) в совокупности с высоким спросом на криптовалюту
способны увеличить ее стоимость в ближайшие годы в разы.
Экономист
Владислав Банков отмечает, всего может быть намайнено 21 млн биткоинов, из которых
уже добыто более 19 млн. А доступ к части существующих биткоинов утрачен в
связи с потерей ключей и оборудования. Этим Биткоин выгодно отличается от
других криптовалют, эмиссия которых не конечна.
Кроме того,
Сергей Родлер добавил, что несмотря на то, что биткоин несколько устарел,
инвесторы предпочитают пользоваться именно им, а не более современными
аналогами. Попросту не доверяют их создателям.
Напомним, эксперт
рассказала, какое
будущее ждет биткоин.
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Господь
сегодня, 19:59
Для экспердов-дебилов.Золото-это реальность,коин-виртуальность.Пусть любители коина и живут виртуально-жена-мужу-ты уже поел,любимый.Когда? Уже! Ну и т.д..