Насколько можно доверять криптовалюте: пояснение эксперта

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Биткоин активно
становится одним из альтернативных источников расчета на фоне слабеющего
доллара и остальных ключевых мировых валюты. Об этом сообщается
в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
Как считает глава
общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон,
финансовый эксперт Оксана Чепижко, биткоин уже рассматривают не только как
средство расчета, но и как финансовый инструмент сбережения, а еще – как
"альтернативный резервный актив".
Но, несмотря на
это, подчеркнула эксперт, рассматривать биткоин как абсолютную перспективу
классическим валютам еще рано. К примеру, отмечает Чепижко, в Британии биткоин
запрещен. А Европа не дала разрешение компании Facebook на выпуск криптовалюты Libre.
Отметим, что стоимость
биткоина установила новый исторический рекорд, преодолев отметку в 44 тысячи
долларов. Это случилось после того, как компания Tesla Илона Маска пообещала
инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов. Это уже
не первый раз, когда Маск встряхивает рынок биткоина.
Громкие
сторонники этой е-валюты, такие как Маск, говорят, что биткоин завоевывает
более широкое признание в финансовом сообществе. Регуляторы, тем временем,
усиливают предупреждения о волатильности, которая может уничтожить инвесторов.
Несмотря на это, многие инвесторы по-прежнему рассматривают цифровые монеты как
сомнительный сектор.
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