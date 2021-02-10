Насколько можно доверять криптовалюте: пояснение эксперта

Биткоин активно становится одним из альтернативных источников расчета на фоне слабеющего доллара и остальных ключевых мировых валюты. Об этом сообщается в материале "Комментариев".

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Как считает глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко, биткоин уже рассматривают не только как средство расчета, но и как финансовый инструмент сбережения, а еще – как "альтернативный резервный актив".

Но, несмотря на это, подчеркнула эксперт, рассматривать биткоин как абсолютную перспективу классическим валютам еще рано. К примеру, отмечает Чепижко, в Британии биткоин запрещен. А Европа не дала разрешение компании Facebook на выпуск криптовалюты Libre.

"После того как ЕС, КНР и РФ уже фактически дали добро на тестирование национальных криптовалют, можно говорить, что поэтапно биткоин вернется обратно в свою нишу, в которой был до начала 2018 года, — считает финэксперт Оксана Чепижко. — Учитывая инвестиции в биткоин крупнейших мировых BigTegh компаний, он останется инструментом расчета и сбережения средств на ближайшее время. Но войти в клуб мировых резервных валют не сможет".

Отметим, что стоимость биткоина установила новый исторический рекорд, преодолев отметку в 44 тысячи долларов. Это случилось после того, как компания Tesla Илона Маска пообещала инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов. Это уже не первый раз, когда Маск встряхивает рынок биткоина.

Громкие сторонники этой е-валюты, такие как Маск, говорят, что биткоин завоевывает более широкое признание в финансовом сообществе. Регуляторы, тем временем, усиливают предупреждения о волатильности, которая может уничтожить инвесторов. Несмотря на это, многие инвесторы по-прежнему рассматривают цифровые монеты как сомнительный сектор.

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