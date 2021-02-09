Биткоин в Украине: мыльный пузырь или выгодная инвестиция

Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд, преодолев отметку в 44 тыс. долларов. Это случилось после того, как компания Tesla Илона Маска пообещала инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов. Что ждет криптовалюту дальше и могут ли ее легализовать в Украине — своими мнениями поделились украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Криптовалюта в Украине и так легальна"

Поскольку мир давно уже ищет альтернативу доллару как мировой резервной валюте, развитие криптовалют, которые сейчас постепенно начинают ассоциировать именно с такой альтернативой, будет идти и дальше. Так считает эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко.

"Ну, как минимум до тех пор, пока люди будут верить в то, что "за этим что-то есть". Да и миф о том, что "операции с криптовалютами невозможно отследить" тоже способствует данному процессу на фоне всё более призрачной банковской тайны, на которую откровенно плюют уже все государства мира в своих попытках фискализировать все сбережения физических лиц", — подчеркивает эксперт.

Что же касается "легализации", то криптовалюты и так легальны в Украине, поскольку нет никаких законов, регламентирующих их использование, отмечает Юрий Гаврилечко.

"Да и к тому же, всё, что не запрещено — разрешено. Речь может идти разве что об урегулировании/установлении правил ее использования. И вот этот процесс, уверен, в ближайшие пару лет оформится в соответствующий законопроект", — резюмирует эксперт.

"Биткоин останется инструментом расчета и сбережения"

По мнению главы общественной организации "Re:Старт", акционера в Банк Юнисон, финансового эксперта Оксаны Чепижко, биткоин активно становится одним из альтернативных источников расчета на фоне слабеющего доллара и остальных ключевых мировых валюты.

"Кроме того, биткоин уже рассматривают не только как средство расчета, но и как финансовый инструмент сбережения, как "альтернативный резервный актив". Но, не смотря на это, рассматривать биткоин как абсолютную перспективу классическим валютам ещё рано, — считает эксперт. — В Британии биткоин запрещен. Европа не дала разрешение компании Facebook на выпуск криптовалюты "Libre". После того как ЕС, КНР и РФ уже фактически дали добро на тестирование национальных криптовалют, можно говорить, что поэтапно биткоин вернется обратно в свою нишу, в которой был до начала 2018 года".

Учитывая инвестиции в биткоин крупнейших мировых BigTegh компаний, он останется инструментом расчета и сбережения средств на ближайшее время. Но войти в клуб мировых резервных валют не сможет, уверена Оксана Чепижко.

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