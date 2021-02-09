logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.02.2021

BTC/USD

46652.64

ETH/USD

1760.08

LTC/USD

168.66

НБУ 09.02.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Биткоин в Украине: мыльный пузырь или выгодная инвестиция
commentss НОВОСТИ Все новости

Биткоин в Украине: мыльный пузырь или выгодная инвестиция

Как будет развиваться рынок криптовалют в Украине - читателям "Комментариев" рассказали эксперты

сегодня, 13:29
Автор:

Сергей Медведев

Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд, преодолев отметку в 44 тыс. долларов. Это случилось после того, как компания Tesla Илона Маска пообещала инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов. Что ждет криптовалюту дальше и могут ли ее  легализовать в Украине — своими мнениями поделились украинские эксперты.

Биткоин в Украине: мыльный пузырь или выгодная инвестиция

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Криптовалюта в Украине и так легальна"

Поскольку мир давно уже ищет альтернативу доллару как мировой резервной валюте, развитие криптовалют, которые сейчас постепенно начинают ассоциировать именно с такой альтернативой, будет идти и дальше. Так считает эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко.

"Ну, как минимум до тех пор, пока люди будут верить в то, что "за этим что-то есть". Да и миф о том, что "операции с криптовалютами невозможно отследить" тоже способствует данному процессу на фоне всё более призрачной банковской тайны, на которую откровенно плюют уже все государства мира в своих попытках фискализировать все сбережения физических лиц", — подчеркивает эксперт.

Что же касается "легализации", то криптовалюты и так легальны в Украине, поскольку нет никаких законов, регламентирующих их использование, отмечает Юрий Гаврилечко.

"Да и к тому же, всё, что не запрещено — разрешено. Речь может идти разве что об урегулировании/установлении правил ее использования. И вот этот процесс, уверен, в ближайшие пару лет оформится в соответствующий законопроект", — резюмирует эксперт.

"Биткоин  останется инструментом расчета и сбережения"

По мнению главы общественной организации "Re:Старт", акционера в Банк Юнисон, финансового эксперта Оксаны Чепижко, биткоин активно становится одним из альтернативных источников расчета на фоне слабеющего доллара и остальных ключевых мировых валюты.

"Кроме того, биткоин уже рассматривают не только как средство расчета, но и как финансовый инструмент сбережения, как "альтернативный резервный актив". Но, не смотря на это, рассматривать биткоин как абсолютную перспективу классическим валютам ещё рано, — считает эксперт. — В Британии биткоин запрещен. Европа не дала разрешение компании Facebook на выпуск криптовалюты "Libre". После того как ЕС, КНР и РФ уже фактически дали добро на тестирование национальных криптовалют, можно говорить, что поэтапно биткоин вернется обратно в свою нишу, в которой был до начала 2018 года".

Учитывая инвестиции в биткоин крупнейших мировых BigTegh компаний, он останется инструментом расчета и сбережения средств на ближайшее время. Но войти в клуб мировых резервных валют не сможет, уверена Оксана Чепижко.

Как сообщал портал "Комментарии", трое известных людей включились в раскрутку одной из криптовалют. Благодаря публикациям знаменитостей в социальной сети Twitter,  Dogecoin существенно добавил в цене и продемонстрировал новый рекорд.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ