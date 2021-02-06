Цена Биткоина снова рекордно растет

Крупнейшая криптовалюта выросла почти на 7% – до 40 498 долларов за Биткоин в субботу, что приблизило ее к рекордному максимуму начала января почти в 42 000 долл. Об этом пишет Bloomberg.



Скачок происходит после еще одной волатильной недели в криптовалютах, отмеченной поддержкой Биткоина Илоном Маском. Миллиардер Маск также опубликовал насмешливые твиты о Dogecoin – тематическом подразделении Shiba Inu, которое началось как шутка, в итоге его рыночная капитализация превысила 6 млрд долл.

Эти разработки предоставляют больше доказательств того, как подобные казино циркуляции цифровых монет просачиваются в основной поток. Громкие сторонники Биткоина, такие как Маск, говорят, что он завоевывает более широкое признание в финансовом сообществе. Регуляторы, тем временем, усиливают предупреждения о волатильности, которая может уничтожить инвесторов.

Несмотря на это, многие инвесторы по-прежнему рассматривают цифровые монеты как сомнительный сектор.

Биткоин, самая крупная криптовалюта, вырос примерно на 24% на этой неделе. По словам Майка МакГлоуна, сырьевого стратега Bloomberg Intelligence, токен может консолидироваться, прежде чем направиться к отметке в 50 тыс. долларов, что будет означать рыночную стоимость около 1 трлн долларов.

Ранее "Комментарии" писали, что главный экономист Rosenberg Research — ресурса для инвесторов, экономических исследований и стратегий финансового рынка, Дэвид Розенберг назвал биткоины "большими пузырьками", которые пока только созревают и не намерены лопнуть.

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