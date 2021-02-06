Цена Биткоина снова рекордно растет

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Татьяна Веремеева
Крупнейшая криптовалюта выросла почти на 7% – до 40 498 долларов за Биткоин
в субботу, что приблизило ее к рекордному максимуму начала января почти в 42 000
долл. Об этом пишет Bloomberg.
Скачок происходит после еще одной волатильной недели в криптовалютах,
отмеченной поддержкой Биткоина Илоном Маском. Миллиардер Маск также опубликовал
насмешливые твиты о Dogecoin – тематическом подразделении Shiba Inu, которое
началось как шутка, в итоге его рыночная капитализация превысила 6 млрд долл.
Эти разработки предоставляют больше доказательств того, как подобные казино
циркуляции цифровых монет просачиваются в основной поток. Громкие сторонники Биткоина,
такие как Маск, говорят, что он завоевывает более широкое признание в
финансовом сообществе. Регуляторы, тем временем, усиливают предупреждения о
волатильности, которая может уничтожить инвесторов.
Несмотря на это, многие инвесторы по-прежнему рассматривают цифровые монеты
как сомнительный сектор.
Биткоин, самая крупная криптовалюта, вырос примерно на 24% на этой неделе.
По словам Майка МакГлоуна, сырьевого стратега Bloomberg Intelligence, токен
может консолидироваться, прежде чем направиться к отметке в 50 тыс. долларов,
что будет означать рыночную стоимость около 1 трлн долларов.
Ранее "Комментарии" писали, что главный экономист Rosenberg Research —
ресурса для инвесторов, экономических исследований и стратегий финансового
рынка, Дэвид Розенберг назвал биткоины "большими
пузырьками", которые пока только созревают и не намерены лопнуть.
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