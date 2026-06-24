Биткоинов стало больше: почему криптосостояния чиновников вызывают все больше вопросов

В 2025 году биткоины в декларациях указали 2 861 должностное лицо. По данным Opendatabot, это на 16% больше, чем годом ранее. Чаще криптовалюту декларировали представители Национальной полиции – 548 деклараций, или 19% от общего количества. За ними – работники прокуратуры (358 деклараций), военнослужащие Вооруженных сил Украины (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198). Среди нардепов криптовалюту задекларировали 16 человек. Наибольший объем биткоинов указал председатель Комитета Верховной Рады по экологической политике и природопользованию Олег Бондаренко – 80 BTC, что эквивалентно около 223 млн грн. Значит ли наличие биткоинов в декларации чиновника, что из этих активов уже были уплачены налоги? Насколько сложно сегодня контролировать уплату налогов по криптовалютным операциям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Биткоины у чиновников

Коррупционный момент с биткоинами сложно доказать

Экономический эксперт Даниил Монин говорит, что по умолчанию все чиновники получают исключительно белую зарплату и государство само себе платит налоги, выплачивая удержания с зарплаты чиновников на общих основаниях.

"Что касается покупки биткоинов и уплаченных налогов, то необходимо понимать, когда они были куплены и по какой цене. А также сравнивать декларации по доходам с имеющимися биткоинами. Если тут возможна была покупка биткоинов на доходы чиновника – тогда да, можно считать, что они куплены на доходы, с которых уже уплачены налоги. Если нет, то скорее всего – это взятки..., конвертируемые в биткоины, либо же оплата за услуги в биткоинах... В целом это трудно доказать. Особенно, если в декларации биткоины фигурируют уже много лет подряд", – отметил эксперт.

Даниил Монин соглсен с тем, что по факту государству трудно отследить этот процесс и заставить чиновника уплатить налоги. И обидно, что никто в этом направлении ничего особо делать не собирается.

Вопрос происхождения биткоина никто не снимет

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно ответить на вопрос: если бы в декларациях чиновников возникла, например, недвижимость, можно ли по факту наличия недвижимости в декларации сказать уплачивались ли налоги или нет? Ответ будет отрицательный. То же самое касается и биткоина.

"Биткоин – это такой же актив, как недвижимость, это такой же актив, как облигации внутреннего государственного займа. То есть это актив. Это, скажем так, направление вложения средств, а происхождение средств – это совсем же другое. Всегда возникает вопрос, ребята, покажите источник происхождения. Если в прошлом году у вас не было биткоина, а в этом году они появились, скажите, пожалуйста, какое их происхождение? Не важно, биткоин, квартира, ОВДП или депозит в банке, какая разница, ведь все это варианты хранения средств. Проще говорят, биткоин – это форма хранения средств, но она не налогооблагается", – отметил эксперт.

По его словам, биткоин – это та же самая валюта, но обналичить эту валюту в любом иностранном банке будет не так уж просто, ведь нужно еще будет показать происхождение этой валюты.

"Единственное удобство биткоина, что с ним не нужно заморачиваться на границе, писать декларации. У вас есть там флешка, на флешке есть кошелек, вот вы его провезли. Но нужно понимать, что на сегодняшний момент не так много стран, которые, в принципе, биткоин принимают в качестве системной оплаты", – отметил Олег Пендзин.

Он подчеркивает, наличие биткоина в декларации не снимает вопрос его происхождения. Разве что человек, который его декларирует, говорит, что он в биткоин вложился 20 лет тому назад, вложил, условно говоря какую-то тысячу долларов, а сейчас это все выросло до 200 тысяч за биткоин. Но и это довольно "скользкий" вариант, ведь человек все равно все эти годы должен был указывать наличие биткоинов в декларации.

"А, если у вас ничего не было и вдруг появилось, так рассказывайте тогда, откуда появилось. То есть это не облегчает людям, которые декларируют, вопрос происхождения средств", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" - тайна биткоина раскрыта: кто создал биткоин.



