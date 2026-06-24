Биткоинов стало больше: почему криптосостояния чиновников вызывают все больше вопросов

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Кравцев Сергей
В 2025 году биткоины в декларациях указали 2 861 должностное лицо. По данным Opendatabot, это на 16% больше, чем годом ранее. Чаще криптовалюту декларировали представители Национальной полиции – 548 деклараций, или 19% от общего количества. За ними – работники прокуратуры (358 деклараций), военнослужащие Вооруженных сил Украины (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198). Среди нардепов криптовалюту задекларировали 16 человек. Наибольший объем биткоинов указал председатель Комитета Верховной Рады по экологической политике и природопользованию Олег Бондаренко – 80 BTC, что эквивалентно около 223 млн грн. Значит ли наличие биткоинов в декларации чиновника, что из этих активов уже были уплачены налоги? Насколько сложно сегодня контролировать уплату налогов по криптовалютным операциям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Биткоины у чиновников
Экономический эксперт Даниил Монин говорит, что по умолчанию все чиновники получают исключительно белую зарплату и государство само себе платит налоги, выплачивая удержания с зарплаты чиновников на общих основаниях.
Даниил Монин соглсен с тем, что по факту государству трудно отследить этот процесс и заставить чиновника уплатить налоги. И обидно, что никто в этом направлении ничего особо делать не собирается.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно ответить на вопрос: если бы в декларациях чиновников возникла, например, недвижимость, можно ли по факту наличия недвижимости в декларации сказать уплачивались ли налоги или нет? Ответ будет отрицательный. То же самое касается и биткоина.
По его словам, биткоин – это та же самая валюта, но обналичить эту валюту в любом иностранном банке будет не так уж просто, ведь нужно еще будет показать происхождение этой валюты.
Он подчеркивает, наличие биткоина в декларации не снимает вопрос его происхождения. Разве что человек, который его декларирует, говорит, что он в биткоин вложился 20 лет тому назад, вложил, условно говоря какую-то тысячу долларов, а сейчас это все выросло до 200 тысяч за биткоин. Но и это довольно "скользкий" вариант, ведь человек все равно все эти годы должен был указывать наличие биткоинов в декларации.
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