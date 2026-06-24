Біткоїнів побільшало: чому криптодоходи чиновників викликають все більше питань

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Кравцев Сергей
У 2025 році біткоїни у деклараціях вказали 2 861 посадовець. За даними Opendatabot, це на 16% більше, ніж роком раніше. Найчастіше криптовалюту декларували представники Національної поліції – 548 декларацій, або 19% від загальної кількості. За ними – працівники прокуратури (358 декларацій), військовослужбовці Збройних сил України (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198). Серед нардепів криптовалюту задекларували 16 осіб. Найбільший обсяг біткоїнів вказав голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко – 80 BTC, що еквівалентно близько 223 млн грн. Чи означає наявність біткоїнів у декларації посадовця, що з цих активів вже були сплачені податки? Наскільки складно сьогодні контролювати сплату податків з криптовалютних операцій? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Біткоїни у чиновників
Економічний експерт Данило Монін говорить, що за замовчанням усі чиновники отримують виключно білу зарплату і держава сама собі платить податки, сплачуючи утримання із зарплати чиновників на загальних підставах.
Данило Монін погодився з тим, що по факту державі важко відстежити цей процес і змусити чиновника сплатити податки. І прикро, що ніхто в цьому напрямку нічого особливо робити не збирається.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що для того, щоб розібратися у ситуації, потрібно відповісти на запитання: якби в деклараціях чиновників з'явилася, наприклад, нерухомість, чи можна за фактом наявності нерухомості в декларації сказати, чи сплачувались податки чи ні? Відповідь буде негативною. Те саме стосується і біткоїну.
За його словами, біткоїн – це та сама валюта, але перевести в готівку цю валюту в будь-якому іноземному банку буде не так вже й просто, адже потрібно ще буде показати походження цієї валюти.
Він наголошує, наявність біткоїну у декларації не знімає питання його походження. Хіба що людина, яка його декларує, каже, що вона в біткоїн вклалася 20 років тому, вклала, умовно кажучи якусь тисячу доларів, а зараз це все зросло до 200 тисяч за біткоїн. Але й це досить "слизький" варіант, адже людина все одно усі ці роки мала вказувати наявність біткоїнів у декларації.
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