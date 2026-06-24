Біткоїнів побільшало: чому криптодоходи чиновників викликають все більше питань

У 2025 році біткоїни у деклараціях вказали 2 861 посадовець. За даними Opendatabot, це на 16% більше, ніж роком раніше. Найчастіше криптовалюту декларували представники Національної поліції – 548 декларацій, або 19% від загальної кількості. За ними – працівники прокуратури (358 декларацій), військовослужбовці Збройних сил України (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198). Серед нардепів криптовалюту задекларували 16 осіб. Найбільший обсяг біткоїнів вказав голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко – 80 BTC, що еквівалентно близько 223 млн грн. Чи означає наявність біткоїнів у декларації посадовця, що з цих активів вже були сплачені податки? Наскільки складно сьогодні контролювати сплату податків з криптовалютних операцій? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Біткоїни у чиновників

Корупційний момент із біткоїнами складно довести

Економічний експерт Данило Монін говорить, що за замовчанням усі чиновники отримують виключно білу зарплату і держава сама собі платить податки, сплачуючи утримання із зарплати чиновників на загальних підставах.

"Що стосується купівлі біткоїнів та сплачених податків, то необхідно розуміти, коли вони були куплені і за якою ціною. А також порівнювати декларації з доходів із наявними біткоїнами. Якщо тут можливе було придбання біткоїнів на доходи чиновника – тоді так, можна вважати, що вони куплені на доходи, з яких уже сплачено податки. Якщо ні, то швидше за все – це хабарі..., що конвертуються в біткоїни, або ж оплата за послуги в біткоїнах... Загалом це важко довести. Особливо, якщо у декларації біткоїни фігурують уже багато років поспіль", – зазначив експерт.

Данило Монін погодився з тим, що по факту державі важко відстежити цей процес і змусити чиновника сплатити податки. І прикро, що ніхто в цьому напрямку нічого особливо робити не збирається.

Питання походження біткоїну ніхто не зніме

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що для того, щоб розібратися у ситуації, потрібно відповісти на запитання: якби в деклараціях чиновників з'явилася, наприклад, нерухомість, чи можна за фактом наявності нерухомості в декларації сказати, чи сплачувались податки чи ні? Відповідь буде негативною. Те саме стосується і біткоїну.

"Біткоїн – це такий самий актив, як нерухомість, це такий самий актив, як облігації внутрішньої державної позики. Тобто, це актив. Це, скажімо так, напрям вкладення коштів, а походження коштів – це зовсім інше. Завжди постає питання, хлопці, покажіть джерело походження. Якщо минулого року у вас не було біткоїнів, а цього року вони з'явилися, скажіть, будь ласка, яке їхнє походження? Не важливо, біткоїн, квартира, ОВДП чи депозит у банку, яка різниця, адже все це — варіанти зберігання коштів. Простіше кажучи, біткоїн – це форма зберігання коштів, але вона не оподатковується", – зазначив експерт.

За його словами, біткоїн – це та сама валюта, але перевести в готівку цю валюту в будь-якому іноземному банку буде не так вже й просто, адже потрібно ще буде показати походження цієї валюти.

"Єдина зручність біткоїна, що з ним не треба морочитися на кордоні, писати декларації. У вас є флешка, на флешці є гаманець, ось ви його провезли. Але треба розуміти, що на сьогоднішній момент не так багато країн, які, в принципі, біткоїн приймають як системну оплату", – зазначив Олег Пендзин.

Він наголошує, наявність біткоїну у декларації не знімає питання його походження. Хіба що людина, яка його декларує, каже, що вона в біткоїн вклалася 20 років тому, вклала, умовно кажучи якусь тисячу доларів, а зараз це все зросло до 200 тисяч за біткоїн. Але й це досить "слизький" варіант, адже людина все одно усі ці роки мала вказувати наявність біткоїнів у декларації.

"А, якщо у вас нічого не було і раптом з'явилося, то розповідайте тоді, звідки з'явилося. Тобто це не полегшує людям, які декларують питання походження коштів", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

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