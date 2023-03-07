Боксерский зал как бизнес: как привлечь клиентов



















В авторском проекте Виктора Гольдского Selfmade украинский профессиональный боксер и двукратный Абсолютный чемпион Украины Алексей Трофимов поделился своим опытом как открыть зал для бокса и привлечь клиентов.



Владелец зала для бокса Алексей Трофимов рассказал, как привлечь клиентов

Владелец боксерского зала Алексей Трофимов поделился, как он привлекает клиентов. Раньше он использовал объявления, но сейчас считаем более важными соцсети.

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"На сегодня тактика листовок, объявлений работает слабо. Сейчас работают молодежные каналы донесения информации: Instagram, Facebook, YouTube. Через них можно охватить наибольшую аудиторию, чтобы привлечь людей", — говорит Трофимов.

Владелец зала для бокса подсчитал, что один клиент может обойтись от 2,5 до 10 долларов. Также Алексей Трофимов рассказал, как правильно поставить цену для вашего боксерского зала.

"Необходимо провести срез цен. Есть клубы фешенебельные с хорошими условиями в которых цена может составлять до 5 тыс. грн в месяц. Есть клубы, которые представляют групповые тренировки за 2 тыс. грн. Необходимо понимать какой уровень вашего зала", — отвечает владелец боксерского зала.

В своем зале украинский боксер имеет штат с шести человек, из которых три тренера. Они предоставляют групповые и индивидуальные тренировки. Для своего бизнеса Алексей Трофимов поставил цену за групповые тренировки в 250 грн с человека, а индивидуальные могут быть от 500 до 5 тыс. грн за тренировку. Кроме этого можно проводить занятия для разных групп: мужчины, женщины и дети.

Больше о бизнесе с открытием боксерского зала в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелец зала Алексей Трофимов рассказывает о деталях этого дела.

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