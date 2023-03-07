Как открыть зал для бокса: о каких расходах необходимо знать

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Slava Kot
В авторском
проекте Виктора Гольдского
Selfmade украинский профессиональный боксер
и двукратный Абсолютный чемпион Украины Алексей Трофимов поделился своим опытом
как открыть зал для бокса и во что необходимо вложить деньги.
Какие затраты нужны на открытие зала для бокса. Фото с открытых источников
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Алексей Трофимов
подробно рассказал, что нужно сделать, чтобы обустроить зал для бокса и начать
на нем зарабатывать. Украинский профессиональный боксер предупреждает, что это
не такое простое занятие, но оно может принести прибыль.
Площадь помещения должна быть не меньше чем 120 кв. м. Этого места по мнению владельца боксерского зала должно хватить на три основных атрибута: ринг, снаряды, тренажерные элементы (штанга, гантели).
Также Трофимов
указал приблизительные цены на эти атрибуты:
Таким образом снаряды и тренажерные атрибуты будут стоить около 350 тыс. грн. Кроме того,
Алексей Трофимов указывает на еще один важный фактор — помещение. Оно должно быть теплое,
но не душное и с хорошей вентиляцией. Это также будет стоить определенной сумы
денег.
Больше о бизнесе с открытием боксерского зала в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелец зала Алексей Трофимов рассказывает детали этого дела.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько можно заработать на цветочном магазине в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, как привлечь клиентов в боксерский зал.
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