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Как открыть зал для бокса: о каких расходах необходимо знать

Профессиональный боксер рассказал, что необходимо приобрести для начала работы боксерского зала и сколько это будет стоить.

сегодня, 10:30
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Автор:

Slava Kot








В авторском проекте Виктора Гольдского Selfmade украинский профессиональный боксер и двукратный Абсолютный чемпион Украины Алексей Трофимов поделился своим опытом как открыть зал для бокса и во что необходимо вложить деньги.

Как открыть зал для бокса: о каких расходах необходимо знать

Какие затраты нужны на открытие зала для бокса. Фото с открытых источников


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Алексей Трофимов подробно рассказал, что нужно сделать, чтобы обустроить зал для бокса и начать на нем зарабатывать. Украинский профессиональный боксер предупреждает, что это не такое простое занятие, но оно может принести прибыль.

"Дело не столь легкое и простое как тренажерный зал, но при этом он может принести удовольствие и финансовую прибыль. Сказать, что отдельно на зале можно разбогатеть, вряд ли. Но, использую 2-3 зала можно выстроить определенную систему для работы", — говорит Алексей Трофимов.

Площадь помещения должна быть не меньше чем 120 кв. м. Этого места по мнению владельца боксерского зала должно хватить на три основных атрибута: ринг, снаряды, тренажерные элементы (штанга, гантели).

Также Трофимов указал приблизительные цены на эти атрибуты:

  • Ринг — 125-250 тыс. грн;
  • Снаряды — груши 3-10 тыс. грн (от 10 штук);
  • Тренажерные атрибуты — 30 тыс. грн (штанга, блины, гантели, набивные мячи, скакалки, другое).

Таким образом снаряды и тренажерные атрибуты будут стоить около 350 тыс. грн. Кроме того, Алексей Трофимов указывает на еще один важный фактор — помещение. Оно должно быть теплое, но не душное и с хорошей вентиляцией. Это также будет стоить определенной сумы денег. По мнению Трофимова, боксерский зал может окупиться за 2-2,5 года. А общие вложения составят от 600 тыс. грн до одного миллиона.

Больше о бизнесе с открытием боксерского зала в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелец зала Алексей Трофимов рассказывает детали этого дела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько можно заработать на цветочном магазине в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как привлечь клиентов в боксерский зал.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LtC2QZfdD4w&ab_channel=%D0%AF-%D0%9A%3A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%28comments.ua%29
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