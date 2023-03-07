Как открыть зал для бокса: о каких расходах необходимо знать



















В авторском проекте Виктора Гольдского Selfmade украинский профессиональный боксер и двукратный Абсолютный чемпион Украины Алексей Трофимов поделился своим опытом как открыть зал для бокса и во что необходимо вложить деньги.



Какие затраты нужны на открытие зала для бокса. Фото с открытых источников

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Алексей Трофимов подробно рассказал, что нужно сделать, чтобы обустроить зал для бокса и начать на нем зарабатывать. Украинский профессиональный боксер предупреждает, что это не такое простое занятие, но оно может принести прибыль.

"Дело не столь легкое и простое как тренажерный зал, но при этом он может принести удовольствие и финансовую прибыль. Сказать, что отдельно на зале можно разбогатеть, вряд ли. Но, использую 2-3 зала можно выстроить определенную систему для работы" , — говорит Алексей Трофимов.

Площадь помещения должна быть не меньше чем 120 кв. м. Этого места по мнению владельца боксерского зала должно хватить на три основных атрибута: ринг, снаряды, тренажерные элементы (штанга, гантели).

Также Трофимов указал приблизительные цены на эти атрибуты:

Ринг — 125-250 тыс. грн;

Снаряды — груши 3-10 тыс. грн (от 10 штук);

Тренажерные атрибуты — 30 тыс. грн (штанга, блины, гантели, набивные мячи, скакалки, другое).

Таким образом снаряды и тренажерные атрибуты будут стоить около 350 тыс. грн. Кроме того, Алексей Трофимов указывает на еще один важный фактор — помещение. Оно должно быть теплое, но не душное и с хорошей вентиляцией. Это также будет стоить определенной сумы денег. По мнению Трофимова, боксерский зал может окупиться за 2-2,5 года. А общие вложения составят от 600 тыс. грн до одного миллиона.

Больше о бизнесе с открытием боксерского зала в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелец зала Алексей Трофимов рассказывает детали этого дела.

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