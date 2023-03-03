С чего начать в цветочном бизнесе: риски, советы и факапы



















Как начать цветочное дело и не потерять деньги? Как уменьшить риски, чтобы не совершить ошибки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью с владелицей цветочного магазина Алены Чубашевой для авторского проекта Виктора Гольдского Selfmade.

Цветочный магазин. Фото из открытых источников

Алена Чубашева является успешной владелицей цветочного бизнеса, которая делится своими советами и опытом в открытом цветочном магазине.

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"В первую очередь человек должен понимать, что цветочный магазин это красиво на людях, но в реалиях это очень сложный бизнес", — говорит владелица цветочного магазина и проводит параллель с долго работавшей Золушкой, чтобы получить свое вознаграждение.

Владелец бизнеса считает, что самое главное в этом деле – это выбор локации для магазина.

"Самая большая ошибка в цветочном бизнесе — это выбрать неправильную локацию. Люди любят, чтобы это было рядом, чтобы это было удобно, люди не любят ступеньки, люди любят видеть", — рассказывает Алена Чубашева.

Чубашева говорит, что для возбуждения цветочного дела необходимо 300 тыс. грн. Основные затраты – это оборудование:

помещение (не менее 50 кв. м);

рабочая зона для флориста (рабочий стол);

инструменты для работы (секаторы, ножи, степлеры, клеи);

холодильник (витрина для цветов).

Помещение по мнению Алены Чубашевой должно быть не менее 50 кв. м для удобной работы.

"Если меньшие магазины, там есть неудобства, там нет воды, там нельзя установить холодильную витрину, если вы поставили холодильную витрину, там нет места для флориста, выделили место для флориста, тогда не будет места для клиентов, один два человека", — говорит владелица цветочного магазина.

Также Алена Чубашева дает советы по инструментам для работы.

"Я рекомендую не экономить на оборудовании, лучше купить несколько секаторов, но хорошего качества. От качества секатора зависит срез на цветке. Если у вас рваный срез – цветок не пьет воду, он быстро у вас погибнет. Если у вас четкий срез вас цветок пьет воду и вы клиенту передаете хороший букет, который у него будет долго стоять", — говорит владелица бизнеса.

Больше о цветочном деле в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелица цветочного бизнеса Алена Чубашева рассказывает детали этого дела.





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