С чего начать в цветочном бизнесе: риски, советы и факапы

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Slava Kot
Как начать цветочное дело и не потерять деньги? Как уменьшить риски, чтобы не совершить ошибки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью с владелицей цветочного магазина Алены Чубашевой для авторского проекта Виктора Гольдского Selfmade.
Цветочный магазин. Фото из открытых источников
Алена Чубашева является успешной владелицей цветочного бизнеса, которая делится своими советами и опытом в открытом цветочном магазине.
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Владелец бизнеса считает, что самое главное в этом деле – это выбор локации для магазина.
Чубашева говорит, что для возбуждения цветочного дела необходимо 300 тыс. грн. Основные затраты – это оборудование:
Помещение по мнению Алены Чубашевой должно быть не менее 50 кв. м для удобной работы.
"Если меньшие магазины, там есть неудобства, там нет воды, там нельзя установить холодильную витрину, если вы поставили холодильную витрину, там нет места для флориста, выделили место для флориста, тогда не будет места для клиентов, один два человека", — говорит владелица цветочного магазина.
Также Алена Чубашева дает советы по инструментам для работы.
Больше о цветочном деле в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелица цветочного бизнеса Алена Чубашева рассказывает детали этого дела.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько можно заработать на цветочном магазине в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Украине владельцы бизнеса могут проверить своих поставщиков и партнеров в системе YouControl на госпредательство.
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