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«Съем "Хэппи Мил"»: Илон Маск будет рекламировать Макдоналдс, но при одном условии

После публикации поста Маска курс Dogecoin начал расти

сегодня, 17:56
Автор:

Денис Подставной
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Американский миллиардер и основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX призвал известную фас-фуд сеть принимать криптовалюту в качестве платы за свою продукцию. Об этом Илон Маск написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

«Съем "Хэппи Мил"»: Илон Маск будет рекламировать Макдоналдс, но при одном условии

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Предприниматель заявил, что готов съесть еду из Макдоналдс в прямом эфире, если сеть известных фаст-фуд ресторанов добавит криптовалюту Dogecoin, как способ оплаты.

"Я съем Хэппи мил (набор еды с игрушкой для детей в Макдоналдс) во время ТВ-эфира  если Макдоналдс будет принимать Dogecoin" — пишет у себя на странице Илон Маск. 

Отметим, что сразу после публикации поста Маска цена на данную криптовалюту взлетела на 15%. Стоимость Dogecoin достигла 0,15 долларов. Позже курс начал снижаться. 

Для справки: недавно Илон Маск официально заявил, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве плату за мерч компании. 

«Съем ”Хэппи Мил”»: Илон Маск будет рекламировать Макдоналдс, но при одном условии - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинцы поздравили президента Владимира Зеленского с днем рождения. Что, кроме счастья и здоровья, украинцы пожелали главе государства.

Сайт "Комментарии" писал о том, что правоохранители задержали преследователя Златы Огневич, который угрожал ее убить. Подозреваемый преследовал Злату Огневич и ее семью на протяжении более трех лет. Певица поблагодарила правоохранителей.

Читайте также о том, что Канада просит граждан воздержаться от поездок в Украину,  а дипломаты – должны вывозить свои семьи. Это происходит из-за опасений по поводу возможного нападения России на нашу страну. 


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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1485953263040188416
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