«Съем "Хэппи Мил"»: Илон Маск будет рекламировать Макдоналдс, но при одном условии

Американский миллиардер и основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX призвал известную фас-фуд сеть принимать криптовалюту в качестве платы за свою продукцию. Об этом Илон Маск написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Предприниматель заявил, что готов съесть еду из Макдоналдс в прямом эфире, если сеть известных фаст-фуд ресторанов добавит криптовалюту Dogecoin, как способ оплаты.

"Я съем Хэппи мил (набор еды с игрушкой для детей в Макдоналдс) во время ТВ-эфира если Макдоналдс будет принимать Dogecoin" — пишет у себя на странице Илон Маск.

Отметим, что сразу после публикации поста Маска цена на данную криптовалюту взлетела на 15%. Стоимость Dogecoin достигла 0,15 долларов. Позже курс начал снижаться.

Для справки: недавно Илон Маск официально заявил, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве плату за мерч компании.





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