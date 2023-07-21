Бывший Альфа-Банк станет государственным: что стоит за этим решением – есть ли риски



















Нацбанк Украины вывел Sense Bank (бывший "Альфа-Банк") Фридмана с рынка. Это – начало перехода к национализации. Глава НБУ Андрей Пышный объяснил такое решение тем, что у банка снижались показатели регулятивного капитала, а решение якобы принято "с целью обеспечения финансовой стабильности". Глава правления Sense Bank Алла Комисаренко заявила, что покидает свой пост и уже с 21 июля начинается процесс перехода банка в госсобственность. Президент Зеленский уделил этому моменту внимание в своем вечернем обращении, подчеркнув, что Кабмину необходимо рассмотреть соответствующие предложения НБУ и поддержать их – "в интересах вкладчиков, ради финансовой стабильности и элементарной справедливости". О чем говорят данные решения? Почему приняты именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Sense Bank

Переход под контроль государства Sense Bank – это безболезненно для клиентов, для системы, банк становится даже более надежным

Инвестиционный банкир Сергей Фурса поделился таким мнением:

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"Соответствующие действия предпринимаются именно сейчас, потому что был принят соответствующий закон – и подписан президентом. Это открыло возможность для национализации банка, акционерами которого, как известно, были российские олигархи. Фактически видим наличие политической воли".

Особых рисков нет, уверен эксперт. У нас, напоминает он, имеет позитивный пример "Приватбанка". Переход под контроль государства – это безболезненно для клиентов, для системы. Банк становится даже более надежным, поясняет Сергей Фурса.

Доля государства в банковской системе увеличивается, но не критично, считает он.

С приближением нашей победы все банки, кроме одного государственного, необходимо будет срочно приватизировать

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман акцентирует, что судьба Sense Bank была решена давно.

"Идея о его национализации обговаривалась около года. На украинском рынке не может существовать банк, связанный с РФ или принадлежащий россиянину. Это вопрос нацбезопасности, финансовой стабильности Украины, – подчеркивает эксперт. – Так что все ждали соответствующих изменений в законодательстве, принятия профильного закона о возможности национализации подсанкционных банков. Закон был недавно принят – и процедура началась".

По словам эксперта, Sense Bank – единственное финансовое учреждение подобного плана. Так что больше таких национализаций не планируется.

"А эта пройдет, уверен, спокойно, в штатном режиме. И пойдет на пользу нашему финансовому сектору", – отмечает Олег Гетман.

В то же время, продолжает он, доля государства, которая в банковском секторе и так была более 50%, вновь выросла. Приближаясь сейчас, наверное, к 60%. И это – негатив.

"Это временное явление, его можно оправдать на время войны. Но как только будут утихать военные действия, с приближением нашей победы, все банки, кроме одного государственного, необходимо будет срочно приватизировать, – считает эксперт. – Это записано в стратегии НБУ, во всех программных документах. Доля государства в банковском секторе не должна превышать 5-10%".

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