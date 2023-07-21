Бывший Альфа-Банк станет государственным: что стоит за этим решением – есть ли риски

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Кравцев Сергей
Нацбанк Украины вывел Sense Bank (бывший "Альфа-Банк") Фридмана с рынка. Это – начало перехода к национализации. Глава НБУ Андрей Пышный объяснил такое решение тем, что у банка снижались показатели регулятивного капитала, а решение якобы принято "с целью обеспечения финансовой стабильности". Глава правления Sense Bank Алла Комисаренко заявила, что покидает свой пост и уже с 21 июля начинается процесс перехода банка в госсобственность. Президент Зеленский уделил этому моменту внимание в своем вечернем обращении, подчеркнув, что Кабмину необходимо рассмотреть соответствующие предложения НБУ и поддержать их – "в интересах вкладчиков, ради финансовой стабильности и элементарной справедливости". О чем говорят данные решения? Почему приняты именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Sense Bank
Инвестиционный банкир Сергей Фурса поделился таким мнением:
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Особых рисков нет, уверен эксперт. У нас, напоминает он, имеет позитивный пример "Приватбанка". Переход под контроль государства – это безболезненно для клиентов, для системы. Банк становится даже более надежным, поясняет Сергей Фурса.
Доля государства в банковской системе увеличивается, но не критично, считает он.
Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман акцентирует, что судьба Sense Bank была решена давно.
По словам эксперта, Sense Bank – единственное финансовое учреждение подобного плана. Так что больше таких национализаций не планируется.
В то же время, продолжает он, доля государства, которая в банковском секторе и так была более 50%, вновь выросла. Приближаясь сейчас, наверное, к 60%. И это – негатив.
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