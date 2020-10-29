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Центральные банки вернулись к продаже золота

Центральные банки впервые за десятилетие продают золото

сегодня, 13:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Центральные банки вернулись к продаже золота впервые с 2010 года из-за рекордных цен, которые установили страны-поставщики, чтобы смягчить экономические последствия карантина. Об этом пишет Bloomberg.

Центральные банки вернулись к продаже золота

Фото: BBC

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), крупные продажи были у Узбекистана (34,9 тонны) и Турции (22,3 тонны). Директор по взаимодействию с членами совета WGC Джон Маллиган отметил, что это демонстрирует быстрое устранение проблем в логистике и восстановление стран после введения карантинных мер. 

"Неудивительно, что в данных обстоятельствах банки могут обратить внимание на золотые резервы", — сказала ведущий аналитик WGC Луиза Стрит. 

Несмотря на увеличение предложения, спрос на золото в третьем квартале 2020 года упал на 19% (всего 892 тонны), по сравнению с прошлогодним показателем.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Закарпатье начнут добывать золото.




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