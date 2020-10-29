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Татьяна Лозовенко
Центральные банки вернулись к продаже золота впервые с 2010 года из-за рекордных цен, которые установили страны-поставщики, чтобы смягчить экономические последствия карантина. Об этом пишет Bloomberg.
Фото: BBC
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), крупные продажи были у Узбекистана (34,9 тонны) и Турции (22,3 тонны). Директор по взаимодействию с членами совета WGC Джон Маллиган отметил, что это демонстрирует быстрое устранение проблем в логистике и восстановление стран после введения карантинных мер.
Несмотря на увеличение предложения, спрос на золото в третьем квартале 2020 года упал на 19% (всего 892 тонны), по сравнению с прошлогодним показателем.
Ранее "Комментарии" сообщали, что на Закарпатье начнут добывать золото.
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