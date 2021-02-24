Сегодня несколько операторов розничного рынка повысили цену на топлива после вчерашнего повышения в сети группы "Приват". Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на мониторинг консалтинговой группы "А-95".

Цены на бензин и дизтопливо пошли вверх: названа стоимость - фото из открытых источников

В сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, дизтопливо — до 29,99 грн/л. Еще один оператор премиум-сегмента, компания WOG, подняла цены на 40 коп/л. В результате этого, стоимость бензина А-92 и дизтоплива на станциях сети повысилась до 29,89 грн/л, бензин А-95 — до 30,89 грн/л".

По данным источника, такие сети как Shell, Chipo, "Укр-Петроль", Mango, ZOG, "Рур Групп" увеличили стоимость топлива в пределах 0,25-1 грн за литр.

Цены в сети Motto стали больше в среднем на 12-25 коп. за литр: А-92 подорожал до 24,21 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, дизтопливо — до 24,03 грн/л.

Напомним, что несмотря на глобальный экономический кризис, что будет господствовать в мире, стоимость нефти не должна превысить 60 долларов за баррель к концу года. Такие прогнозы в разговоре с представителем портала "Комментарии" высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Эксперт считает, что за следующие 12 месяцев стоимость нефти не должна опуститься ниже показателя в 40-45 долларов за баррель. Впрочем, если только эпидемия коронавируса не пойдет на очередной катастрофический круг. Это пока единственная глобальная причина, по мнению Дмитрия Марунича, что способна вновь обвалить нефтяные рынки. По мнению эксперта, бензин может подешеветь на 2,5-3 гривны, если акцизы уравняют. Зато газ придется покупать примерно на столько же дороже.













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