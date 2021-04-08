Цены на бензин в Украине: как могут измениться в ближайшее время

С января по март цены на дизтопливо и бензин выросли в Украине на 12,5-13%. Потому правительство и начало искать рычаги воздействия на ситуацию. Так появился недавний меморандум между правительством и трейдерами. Но в мае опять может произойти скачок цен. Об этом в беседе с изданием "Комментарии" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Цены на бензин. Фото из открытых источников

Согласно этому меморандуму предусматривается, что цены не будут превышать 30 грн за литр бензина. По словам эксперта, самые высокие цены были у предприятий, которые входят в "Нафтогазовую ассоциацию Украины" (НАУ) (она объединяет свыше десяти крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес). Среди них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Украины, SOCAR, KLO, Параллель, ZOG, Укргаздобыча, Центрнафтогазпостач и так далее.

"У них цены порой доходили до 31,5 грн. за литр. После принятия меморандума эти компании несколько снизили цены. Но надо учитывать, что они пользуются специальной системой лояльности и дают скидки до 5 грн. То есть, могут скинуть на 3 грн, вписать это в меморандум, а потребитель, в итоге, снижения не почувствует", — поясняет Владимир Омельченко.

Он также обращает внимание, что почему-то именно НАУ правительство доверило собирать информацию о ситуации на рынке — и предоставлять ее Кабмину.

"Но ведь члены данной ассоциации — заинтересованные лица, заинтересованные компании. Они будут собирать и подавать информацию в выгодном для себя свете. И могут использовать предоставленную возможность как рычаг, чтобы вытеснять конкурентов, тех, кто не входит в НАУ", — отмечает Владимир Омельченко.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова, он не видит особой пользы от меморандума.

"Он — лишь временная мера. В среднесрочной перспективе потребителю это ничего не принесет. Подобные меморандумы подписывались много раз, но результаты были, в конце концов, нулевые. Необходим комплексный подход. Чтобы АМКУ, Минэкономики выполняли свои функции. Чтобы усилилась работа инспекции при проверке качества нефтепродуктов. Чтобы была восстановлена проверка в лабораториях — за счет госсредств. Тогда это будет объективно, не зависимо от того, кому принадлежат те или иные заправки", — поясняет Владимир Омельченко.

Прогнозируя ситуации с ценами на горючее, эксперт подчеркивает, что на рынке сложилась непростая ситуация.

"Ряд компаний вышли с рынка. Та же Glusco, а также оптовые поставщики – "Протон", "Роснефть". Есть проблемы с поставками с белорусских заводов. Всё будет зависеть от того, как украинские трейдеры смогу покрыть возникший дефицит – морскими поставками, к примеру. Если этого не сделать, существуют серьезные риски, что в мае цены на АЗС могут повыситься", — предупреждает Владимир Омельченко.

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