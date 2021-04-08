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Главная Новости Бизнес финансы Цены на бензин в Украине: как могут измениться в ближайшее время
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Цены на бензин в Украине: как могут измениться в ближайшее время

Эксперт рассказал, когда в Украине ожидать колебаний цен на бензин и с чем они могут быть связаны

сегодня, 16:31
Автор:

Таисия Ерохина

С января по март цены на дизтопливо и бензин выросли в Украине на 12,5-13%. Потому правительство и начало искать рычаги воздействия на ситуацию. Так появился недавний меморандум между правительством и трейдерами. Но в мае опять может произойти скачок цен. Об этом в беседе с изданием "Комментарии" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Цены на бензин в Украине: как могут измениться в ближайшее время

Цены на бензин. Фото из открытых источников

Согласно этому меморандуму предусматривается, что цены не будут превышать 30 грн за литр бензина. По словам эксперта, самые высокие цены были у предприятий, которые входят в "Нафтогазовую ассоциацию Украины" (НАУ) (она объединяет свыше десяти крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес). Среди них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Украины, SOCAR, KLO, Параллель, ZOG, Укргаздобыча, Центрнафтогазпостач и так далее.

"У них цены порой доходили до 31,5 грн. за литр. После принятия меморандума эти компании несколько снизили цены. Но надо учитывать, что они пользуются специальной системой лояльности и дают скидки до 5 грн. То есть, могут скинуть на 3 грн, вписать это в меморандум, а потребитель, в итоге, снижения не почувствует", — поясняет Владимир Омельченко.

Он также обращает внимание, что почему-то именно НАУ правительство доверило собирать информацию о ситуации на рынке — и предоставлять ее Кабмину.

"Но ведь члены данной ассоциации — заинтересованные лица, заинтересованные компании. Они будут собирать и подавать информацию в выгодном для себя свете. И могут использовать предоставленную возможность как рычаг, чтобы вытеснять конкурентов, тех, кто не входит в НАУ", — отмечает Владимир Омельченко.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова, он не видит особой пользы от меморандума.

"Он — лишь временная мера. В среднесрочной перспективе потребителю это ничего не принесет. Подобные меморандумы подписывались много раз, но результаты были, в конце концов, нулевые. Необходим комплексный подход. Чтобы АМКУ, Минэкономики выполняли свои функции. Чтобы усилилась работа инспекции при проверке качества нефтепродуктов. Чтобы была восстановлена проверка в лабораториях — за счет госсредств. Тогда это будет объективно, не зависимо от того, кому принадлежат те или иные заправки", — поясняет Владимир Омельченко.

Прогнозируя ситуации с ценами на горючее, эксперт подчеркивает, что на рынке сложилась непростая ситуация.

"Ряд компаний вышли с рынка. Та же Glusco, а также оптовые поставщики – "Протон", "Роснефть". Есть проблемы с поставками с белорусских заводов. Всё будет зависеть от того, как украинские трейдеры смогу покрыть возникший дефицит – морскими поставками, к примеру. Если этого не сделать, существуют серьезные риски, что в мае цены на АЗС могут повыситься", — предупреждает Владимир Омельченко.

Напомним, в Украине подешевел бензин. Эксперт рассказал, в чем причина.


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