Цены на бензин в Украине: как могут измениться в ближайшее время

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Таисия Ерохина
С
января по март цены на дизтопливо и бензин выросли в Украине на 12,5-13%.
Потому правительство и начало искать рычаги воздействия на ситуацию. Так
появился недавний меморандум между правительством и трейдерами. Но в мае опять
может произойти скачок цен. Об этом в беседе с изданием "Комментарии" рассказал
директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Цены на бензин. Фото из открытых источников
Согласно этому меморандуму предусматривается, что цены не будут превышать 30 грн за литр бензина. По словам эксперта, самые высокие цены были у предприятий, которые входят в "Нафтогазовую ассоциацию Украины" (НАУ) (она объединяет свыше десяти крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес). Среди них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Украины, SOCAR, KLO, Параллель, ZOG, Укргаздобыча, Центрнафтогазпостач и так далее.
Он также обращает внимание, что почему-то
именно НАУ правительство доверило собирать информацию о ситуации на рынке — и предоставлять
ее Кабмину.
По словам директора энергетических программ
Центра Разумкова, он не видит особой пользы от меморандума.
Прогнозируя ситуации с ценами на горючее, эксперт подчеркивает, что на рынке сложилась непростая ситуация.
Напомним, в Украине подешевел
бензин. Эксперт рассказал, в чем причина.
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