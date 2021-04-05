В Украине резко подешевел бензин: в чем причина

В Украине сегодня, 5 апреля 2021 года, резко упали розничные цены на бензин. "Комментарии" выяснили причину такого скачка.

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По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составили 27,78 гривен за литр (упав на 0,27 гривен), на бензин А-95 — 28,68 гривен за литр (меньше на 0,38 гривен). Отметим, что цена на дизельное топливо (28,27 гривен за литр) и автогаз (15,77 гривен за литр) остались без изменений.

Эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук так пояснил снижение цен: "Члены Ассоциации НАУ, которая сегодня подписала так называемый "Меморандум", просто снизили цены на стеле АЗС, которые превышали указанную в Меморандуме (30 грн/л). Это просто пиар-акция, не более того".

По словам Леонида Косянчука, за счет уменьшения скидок по программе лояльности, фактические цены АЗС останутся на том же уровне.

"Ничего, кроме информационного повода это "мероприятие" не даст ни потребителям, ни операторам АЗС", — резюмирует эксперт.

Напомним, эксперты спрогнозировали, как может колебаться в ближайшее время курс гривны к доллару. Пока что ситуация на валютном рынке свидетельствует о том, что доллар укрепляется.

Ранее сообщалось, что тарифы на электричество в Украине в этом месяце не вырастут, а вот ожидать низких цен на газ в апреле – не стоит. Цены на газ с 1 апреля снова стали рыночными. А значит уже не актуальна граничная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Эксперты рассказали, что будет с тарифами в Украине в апреле.

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