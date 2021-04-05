В Украине резко подешевел бензин: в чем причина

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Таисия Ерохина
В Украине сегодня, 5 апреля 2021 года, резко упали розничные цены на
бензин. "Комментарии" выяснили причину такого скачка.
Фото из открытых источников
По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние
розничные цены на бензин А-92 составили 27,78 гривен за литр (упав на 0,27
гривен), на бензин А-95 — 28,68 гривен за литр (меньше на 0,38 гривен). Отметим,
что цена на дизельное топливо (28,27 гривен за литр) и автогаз (15,77 гривен за
литр) остались без изменений.
Эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС)
Леонид Косянчук так пояснил снижение цен: "Члены Ассоциации НАУ, которая
сегодня подписала так называемый "Меморандум", просто снизили цены на
стеле АЗС, которые превышали указанную в Меморандуме (30 грн/л). Это просто
пиар-акция, не более того".
По словам Леонида Косянчука, за счет уменьшения скидок по программе
лояльности, фактические цены АЗС останутся на том же уровне.
Напомним, эксперты спрогнозировали, как может
колебаться в ближайшее время курс гривны к доллару. Пока что ситуация
на валютном рынке свидетельствует о том, что доллар укрепляется.
Ранее сообщалось, что тарифы на электричество в Украине в этом месяце не
вырастут, а вот ожидать низких цен на газ в апреле – не стоит. Цены на газ с 1 апреля снова стали
рыночными. А значит уже не актуальна граничная цена на газ на уровне 6,99 грн
за кубометр. Эксперты рассказали, что
будет с тарифами в Украине в апреле.
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