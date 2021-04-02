Тарифы на электроэнергию и газ в Украине: как изменятся в апреле

Тарифы на электричество в Украине в этом месяце не вырастут, а вот ожидать низких цен на газ в апреле – не стоит. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

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Так, тарифы на электричество в правительстве решили сохранить на нынешнем уровне еще на месяц. Согласно постановлению Кабмина, фиксированная цена на уровне 1,68 грн за кВт/ч будет действовать до 1 мая 2021 года. Затем тарифы могут пересмотреть.

Цены на газ с 1 апреля снова стали рыночными. А значит уже не актуальна граничная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

В "Нафтогазе" уже сообщили, что с 1 апреля цену на газ определяет рынок, а это означает, что цены у разных компаний будут сильно отличаться.

Следует отметить, что перед введением ограничений на рынке газа, тарифы на голубое топливо обновлялись у всех компаний каждый месяц. Ценники менялись так быстро, что потребители не успевали даже сравнить условия поставок. После чего Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно обязала поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года по фиксированной цене.

Точных данных о том, каким будет годовой тариф, пока что нет. Энергетические эксперты настроены весьма пессимистично и полагают, что такого дешевого газа, как в прошлом году, не будет.

Стоимость газа в рамках годового контракта для населения, который поставщики должны будут опубликовать 25 апреля, исходя из текущих цен, по прогнозам составит не менее 7,5-8 грн за куб.

Ранее сообщалось, какие продукты подорожают в апреле в Украине.

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