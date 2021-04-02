Тарифы на электроэнергию и газ в Украине: как изменятся в апреле

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Таисия Ерохина
Тарифы на электричество в Украине в этом месяце не вырастут, а вот
ожидать низких цен на газ в апреле – не стоит. Об этом говорится
в статье издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
Так, тарифы на электричество в правительстве решили сохранить на нынешнем
уровне еще на месяц. Согласно постановлению Кабмина, фиксированная цена на
уровне 1,68 грн за кВт/ч будет действовать до 1 мая 2021 года. Затем тарифы
могут пересмотреть.
Цены на газ с 1 апреля снова стали рыночными. А значит уже не актуальна граничная
цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.
В "Нафтогазе" уже сообщили, что с 1 апреля цену на газ
определяет рынок, а это означает, что цены у разных компаний будут сильно
отличаться.
Следует отметить, что перед введением ограничений на рынке газа, тарифы
на голубое топливо обновлялись у всех компаний каждый месяц. Ценники менялись
так быстро, что потребители не успевали даже сравнить условия поставок. После
чего Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно обязала поставщиков газа предлагать
бытовым потребителям базовый годовой пакет с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022
года по фиксированной цене.
Точных данных о том, каким будет годовой тариф, пока что нет. Энергетические
эксперты настроены весьма пессимистично и полагают, что такого дешевого газа,
как в прошлом году, не будет.
Стоимость газа в рамках годового контракта для населения, который
поставщики должны будут опубликовать 25 апреля, исходя из текущих цен, по
прогнозам составит не менее 7,5-8 грн за куб.
Ранее сообщалось, какие
продукты подорожают в апреле в Украине.
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