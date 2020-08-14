Цены на лекарства в Украине могут снизиться: названы условия

У Верховной Рады нет возможности искусственно устанавливать низкие цены на лекарственные средства, но парламентарии могут создать условия для снижения цен с помощью ряда законопроектив. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп Михаил Радуцкий.

По его словам, онлайн-торговля лекарствами - один из шагов для удешевления лекарств. Ведь продавцу не приходится нести расходы на содержание торгового помещения. Законопроект касательно интернет-торговли медицинскими препаратами был поддержан в первом чтении. Радуцкий полагает, что документ будет одобрен во втором чтении на следующей сессии парламента.

Кроме того, Рада одобрила законопроект, который ускорит вывод на украинский рынок отечественных генерических лекарств. Нардеп объясняет, что это дает возможность украинским фармпроизводителям начинать разрабатывать дешевые препараты-генерики еще до окончания действия патентов. Такое условие ускорит появление этих медпрепаратов в аптечной сети, повысит качество и уменьшит стоимость лекарств.

К тому же, парламент внес изменения в законодательство относительно "вечнозеленых" патентов. Дело в том, что некоторые производители лекарств даже после завершения срока патента продолжали его действие, внося незначительные изменения в формулу, и получая так новый патент. Поэтому производство дешевых аналогов, говорит председатель комитета Рады, откладывалось на годы. Теперь такой патент не будет продливаться.

По мнению Радуцкого, Украине не следует надеяться только на импорт иностранных медпрепаратов, потому что страна в состоянии сама удовлетворять граждан качественными лекарствами и обеспечивать фармацевтическую безопасность. Поэтому, уверен нардеп, украинские препараты-генерики могут на равных конкурировать с иностранными компаниями, обеспечивая население доступными лекарствами.

Напомним, в Украине дополнили перечень доступных лекарств: известно, какие препараты являются бесплатными.

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