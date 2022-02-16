Цены на жилье в Украине рекордно выросли в 2021 году: в каких городах квартиры дороже всего

По итогам 2021 года стоимость недвижимости в Украине в среднем выросла на 25-30%, достигнув рекордных отметок. Цены увеличивались до осени, а в октябре зафиксировали падение инвестиционного спроса на 20%. Эта же тенденция сохранилась в стране в январе. Об этом на своей странице в Facebook написал замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

Цены на жилье в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что наибольшая динамика цен была отмечена в Киеве. В начале прошлого года минимальная стоимость "квадрата" составляла от 19,5 тысяч гривен, а уже к концу 2021-го квадратный метр продавали за 23 тысячи гривен. Средняя стоимость в январе составляла 28 тысяч гривен.

Цены на квартиры в новостройках выросли и в других крупных городах. Так, дороже всего в конце 2021 года жилье стоило в Киеве — 28-35 тысяч гривен за квадратный метр, во Львове — 24-28,5 тысяч гривен, в Одессе — 23-27 тысяч гривен, Днепре — 23,5-28 тысяч и в Харькове — 20,5-24,5 тысяч гривен за "квадрат".

По состоянию на сегодня однокомнатная квартира на первичном рынке столицы в жилом комплексе эконом-класса стоит от миллиона гривен. В Одессе и Днепре недвижимость продают от 750-800 тысяч гривен, во Львове — от 800 тысяч, а в Харькове цена составляет 600-650 тысяч гривен.

Таций добавил, что недвижимость начала дорожать еще в 2020 году — тогда стоимость взлетела на 10-15%. Однако прошлый год "со своими 30% побил все рекорды".

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