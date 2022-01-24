Цены на жилье в Украине в 2022 году: где дешевле купить квартиру

По данным платформы ЛУН, дороже всего квартиры стоят в Киеве — средняя стоимость квадратного метра равна 34 700 гривен. Несколько дешевле недвижимость обходится в Днепре. При этом стоимость за "квадрат" в столице существенно отличается — она на 8 200 гривен дороже. Журналисты ТСН сравнили цены на квартиры на первичном рынке в крупнейших украинских городах по состоянию на начало 2022 года.

Цены на жилье в Украине в 2022 году - фото из открытых источников

Так, выяснилось, что минимальная цена за квадратный метр в столичных жилых комплексах — 22 тысячи гривен. Средняя цена наименьшей однокомнатной квартиры в новостройке Киева — 1,54 млн гривен, двухкомнатной — 2,28 млн гривен, трехкомнатной — 3,33 млн гривен.

Днепр на втором месте по дороговизне жилье. Средняя стоимость квадрата в городе — 26 500 гривен, а минимальная — 17 200 гривен. Таким образом однокомнатная квартира в ЖК в среднем будет стоить 1,28 млн гривен, двухкомнатная — 1,75 млн гривен, трехкомнатная — 2,53 млн гривен.

В Одессе за "квадрат" в новостройке придется в среднем платить 22 200 гривен, при этом минимальная его цена — 15 200 гривен. "Однушка" в жилом комплексе будет стоить 1,08 млн гривен, двухкомнатная квартира — 1,57 млн гривен, а трехкомнатная — 2,22 млн гривен.

Во Львове жилье в новостройке в среднем стоит 20 900 гривен за квадратный метр, минимальная цена — 14 000 гривен. Так, цена наименьшей квартиры во львовских ЖК — 1,19 млн гривен (однокомнатная), 1,91 млн гривен — двухкомнатная, 2,2 млн гривен — трехкомнатная.

И наиболее бюджетная недвижимость среди крупных городов Украины в новостройках Харькова. Наименьшая однокомнатная квартира в жилом комплексе в среднем будет стоит 1,03 млн гривен, двухкомнатная — 1,68 млн гривен и трехкомнатная 2,62 млн гривен.

Ранее на портале "Комментарии" — цены на аренду жилья в Украине выросли на 10%: где дороже и дешевле всего снять квартиру.

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