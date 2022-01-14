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Цены на аренду жилья в Украине выросли на 10%: где дороже и дешевле всего снять квартиру

Лидирует по стоимости съемного жилья столица

сегодня, 12:39
Автор:

Елизавета Черных
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По данным Государственной службы статистики, стоимость аренды недвижимости в Украине за год выросла на 10%. Если в декабре 2020 года арендовать однокомнатную квартиру можно было в среднем за 3 903 гривны, то в декабре 2021 цена составила 4 294 гривны. В ТСН рассказали, в каких регионах Украине дороже и дешевле всего снять жилье. 

Цены на аренду жилья в Украине выросли на 10%: где дороже и дешевле всего снять квартиру

Цены на аренду жилья выросли на 10%: где дороже всего снять квартиру - фото из открытых источников

Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру обойдется в Киеве. В столице средняя стоимость аренды составляет 8 513 гривен. 

Второе место досталось Львову, где за съемное жилье придется платить 5 191 гривну. 

Затем следует Одесса с ценой за аренду "однушки" в 5 081 гривну, и Харьков — 4 966 гривен. 

Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры обойдется в Луганской области — 2 256 гривен. Немного выше арендная плата в Сумской области — 2 364 гривны. Также в число регионов с наиболее дешевым съемным жильем входит Ивано-Франковская область, где аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет 2 619 гривен. 

Напомним, что еще с конца прошлого года эксперты в области недвижимости зафиксировали тренд проседания цен на квартиры. Он может укрепиться и в 2022 году. Специалисты рассказали, как изменится стоимость жилья в Украине в наступившем году и подорожают ли квартиры. 

Ранее в материале портала сообщалось, что с наступлением зимы в стране фиксируют падение спроса на недвижимость. В связи с сокращением активности, некоторые продавцы даже снимают квартиры с продажи. Однако, уверены риэлторы, зима — самое удачное время для приобретения жилья, потому что есть все основания полагать, что стоимость квадратных метров будет только увеличиваться. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/arenda-kvartir-za-god-vyrosla-na-10-v-kakih-regionah-snimat-zhile-dorozhe-1952557.html
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