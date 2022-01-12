Подорожают ли квартиры в Украине в 2022 году: эксперты озвучили прогноз

Стоимость недвижимости в Украине в 2022 году может существенно просесть. Такой тренд специалисты зафиксировали еще в конце прошлого года, а сейчас он уверенно укрепляется. Своими прогнозами ситуации на рынке жилья с изданием РБК-Украина поделились эксперты.

Подорожают ли квартиры в 2022 году: эксперты озвучили прогноз - фото из открытых источников

Так, глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Юрий Пита отмечает, что в ближайшем полугодии в Украине возможен откат до показателей начала 2021 года — цена может упасть на 5-7%. Так, в первой половине наступившего года квартиры по цене будут сопоставимы с началом прошлого. При этом спрос будет сохраняться, в первую очередь, на наиболее востребованные квартиры площадью от 35 до 50 квадратных метров.

Однако аналитики портала Address.ua имеют противоположное мнение и подчеркивают, что предпосылки ко снижению стоимости недвижимости отсутствуют. Главными факторами, которые будут влиять ситуацию на рынке жилья, будет курс гривны, инфляции, уровень спроса, а также себестоимость строительства. Большую роль сыграет и покупательная способность граждан.

На "вторичке" по прогнозу экспертов, ожидается стабилизация цен с начала года, но в дальнейшем стоимость квартир начнет расти.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что специалисты по недвижимости отмечают, что в связи с сокращением активности на рынке, многие продавцы попросту снимают квартиры с продажи. При этом риэлторы уверяют, что зимний период — самый удачный для приобретения недвижимости, потому как в течение года она будет только дорожать. Рост цен, по прогнозу экспертов, может начаться весной.

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