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Эксперт озвучил сроки подорожания жилья в Украине в 2022 году

Цены на недвижимость подскочат на 5-7%

сегодня, 10:29
Автор:

Елизавета Черных
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С началом зимы в Украине наблюдается снижение спроса на жилье. Специалисты в области недвижимости отмечают, что из-за сокращения активности на рынке, некоторые продавцы вынуждены снимать квартиры с продажи. В свою очередь риэлторы обращают внимание, что зима — наиболее удачное время для приобретения жилья, поскольку на протяжении 2022 года стоимость будет только увеличиваться. Об этом пишет издание "Телеграф". 

Эксперт озвучил сроки подорожания жилья в Украине в 2022 году

Эксперт озвучил сроки подорожания недвижимости в Украине - фото из открытых источников

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, спрос на жилье начал падать еще в октябре прошлого года, что повлияло и на стабилизацию цен на рынке. Однако весной ситуация может измениться. 

Прогноз АСНУ свидетельствует о том, что к началу марта вырастут цены на квартиры в ЖК комфорт-класса. Цены подскочат на 5-7%. Другие виды недвижимости, по словам эксперта, не продемонстрируют значительных ценовых изменений. 

Квартиры начнут дорожать с апреля. Прежде всего рост стоимости коснется крупных городов — Днепр, Харьков, Львов, Одесса и Киев. 

Юрий Пита добавил, что по завершению первого полугодия текущего года квартиры на вторичном рынке подорожают еще на 5%. 

Напомним, что другие эксперты по недвижимости также придерживаются мнения, что не стоит откладывать покупку жилья, потому как цены снижаться не будут, а скорее наоборот. Кроме того, при выборе квартиры специалисты советуют обращать внимание на концепцию и формат ЖК, темпы строительства, качество материалов, инфраструктуру и т.д. 

Ранее в интернет-издание "Комментарии" писало, что будет с ценами на жилую недвижимость в Украине в 2022 году. 


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Источник: https://telegraf.com.ua/nedvizhimost/2022-01-05/5693087-rinok-nerukhomosti-zavmer-v-ochikuvanni-shcho-bude-z-tsinami-na-kvartiri-u-2022-rotsi
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