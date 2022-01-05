Эксперт озвучил сроки подорожания жилья в Украине в 2022 году

С началом зимы в Украине наблюдается снижение спроса на жилье. Специалисты в области недвижимости отмечают, что из-за сокращения активности на рынке, некоторые продавцы вынуждены снимать квартиры с продажи. В свою очередь риэлторы обращают внимание, что зима — наиболее удачное время для приобретения жилья, поскольку на протяжении 2022 года стоимость будет только увеличиваться. Об этом пишет издание "Телеграф".

Эксперт озвучил сроки подорожания недвижимости в Украине - фото из открытых источников

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, спрос на жилье начал падать еще в октябре прошлого года, что повлияло и на стабилизацию цен на рынке. Однако весной ситуация может измениться.

Прогноз АСНУ свидетельствует о том, что к началу марта вырастут цены на квартиры в ЖК комфорт-класса. Цены подскочат на 5-7%. Другие виды недвижимости, по словам эксперта, не продемонстрируют значительных ценовых изменений.

Квартиры начнут дорожать с апреля. Прежде всего рост стоимости коснется крупных городов — Днепр, Харьков, Львов, Одесса и Киев.

Юрий Пита добавил, что по завершению первого полугодия текущего года квартиры на вторичном рынке подорожают еще на 5%.

Напомним, что другие эксперты по недвижимости также придерживаются мнения, что не стоит откладывать покупку жилья, потому как цены снижаться не будут, а скорее наоборот. Кроме того, при выборе квартиры специалисты советуют обращать внимание на концепцию и формат ЖК, темпы строительства, качество материалов, инфраструктуру и т.д.

Ранее в интернет-издание "Комментарии" писало, что будет с ценами на жилую недвижимость в Украине в 2022 году.

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