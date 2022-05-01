Чем на самом деле опасен рост цифровых активов для экономики страны и граждан

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Козлова Альбіна
В Украине легализованы виртуальные активы. В будущем есть перспективы развития электронной платежной системы, где будут использоваться электронные деньги. Ими могут стать криптовалюта или электронные гривны. Какие риски несет применение электронных средств и использование цифровых активов для экономики страны и граждан рассказали эксперты.
Фото иллюстративное / Pixabay
С цифровыми активами не все так просто и есть риск стать жертвой спекуляций или атак хакеров, то есть просто потерять средства. Поэтому они несут угрозу как для экономики страны, так и для мировой экономики, и населения разных стран, считает эксперт, аналитик компании Esperio Александр Болтян. Ведь мировая экономика связана с доходами и вкладами каждого отдельного человека, то есть покупательной способностью населения и тем, как оно платить налоги.
Граждане часто вкладываются в криптовалюту, которая не защищена банковской системой и не имеет гарантий роста той прибыли, которую обещают вкладчику. Услышав о больших процентах по виртуальным активам, человек вкладывается не раздумывая. Здесь возникает риск того, что он потеряет деньги по разным причинам – либо курс будет колебаться из-за внешних воздействий, либо он попадет на мошенников, либо его сбережения в виртуальном мире могут украсть хакеры. Таких случаев уже немало. За годы существования цифровых активов были разработаны различные тактики их кражи или нарушения работы технологии Цифровых Активов.
Соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко также добавляет, что риски не только в том, что деньги могут украсть или они "сгорят", но и в том, что электронные деньги не являются собственностью пользователя, а с выводом криптовалют возникают вовсе другие проблемы.
Как сообщал портал "Комментарии", каковы перспективы применения в Украине криптовалюты и электронной гривны и в чем их отличие.
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Обсуждения
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Партия 5.10
1 мая 2022, 15:22
Ага, все очень "страшно", и "только государство может защитить", ага !? А на деле мы имеем вечно падающую гривну, дикие налоги, дикие кредиты и постоянную инфляцию, а с первого мая так вообще Приват в одностороннем порядке аннулировал все карты "бонус плюс" в пользу якобы ВСУ, по сути не спрашивая своих 20-25 млн клиентов, чего небыло ни в одной стране нормального мира даже во время второй мировой войны !!! Именно гривна и государство виновато в тотальной бедности украинцев и как следствие - начала войны, которую развязала фашистская россия, - с богатыми не воюют !